الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

تنبيه عاجل لجيش كوريا الجنوبية بشأن تهديدات بيونج يانج

رئيس كوريا الشمالية،
رئيس كوريا الشمالية، فيتو

أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الجيش بالحفاظ على وضع الاستعداد الحازم ضد التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية، بعد أن صوتت الجمعية الوطنية على رفض إعلان الرئيس يون سيوك يول للأحكام العرفية.

كوريا الشمالية تصدر أحكاما خاطئة

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أدلى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأدميرال كيم ميونج سو بهذه التصريحات في اجتماع طارئ للقادة الرئيسيين، بعد أن رفع "يون" الأحكام العرفية بعد تصويت الجمعية الوطنية بالإجماع في وقت مبكر من يوم الأربعاء لمطالبة الرئيس بإنهائها.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن "كيم" أمر القوات “بحماية سلامة الشعب بأولوية قصوى والحفاظ على وضع الاستعداد الحازم، حتى لا تصدر كوريا الشمالية أحكاما خاطئة”.

إعادة الأمور إلى طبيعتها وتهدئة القلق العام فى كوريا

كما أصدر "كيم" تعليماته للقوات بالتحرك تحت إشراف  هيئة الأركان المشتركة، باستثناء الوحدات المكلفة بمراقبة التهديدات الكورية الشمالية، وهو ما يُنظر إليه على أنه جهود لإعادة الأمور إلى طبيعتها وتهدئة القلق العام.

الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل

وأفادت تقارير بأن "كيم" أجرى محادثات هاتفية مع الجنرال بول لاكاميرا، قائد القوات الأمريكية في كوريا وقائد قيادة الأمم المتحدة وقيادة  القوات المشتركة الكورية الجنوبية الأمريكية؛ حيث أكد أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع الاستعداد الكامل ضد الاستفزازات الكورية الشمالية المحتملة.

 

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