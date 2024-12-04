طلب لعزل الرئيس واستقالات بالجيش، ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟

شهدت كوريا الجنوبية احتجاجات كبيرة وإجراءات أمنية على مدار الـ٢٤ ساعة الماضية، بما في ذلك انتشار آليات عسكرية في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول، وذلك بعد إعلان الرئيس يون سوك بول الأحكام العرفية.

احتجاجات كبيرة في كوريا الجنوبية

وذكرت تقارير إعلامية أن آليات عسكرية انتشرت في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية سول بعد إعلان الرئيس يون سوك بول الأحكام العرفية.

إلى جانب ذلك، أعلنت قيادة الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، حظر الأنشطة المرتبطة بالجمعية الوطنية والأحزاب السياسية.كذلك أصدرت القيادة العسكرية، مرسوما بحظر كافة الأنشطة السياسية، بما فيها الاحتجاجات والأنشطة الحزبية.

تحركات أمنية لاحتواء الأزمة في كوريا الجنوبية

ووفقا لما ورد في المرسوم، فإنه من الممكن اعتقال من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي.

واليوم الأربعاء تقدم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية بطلب عزل الرئيس يون سوك يول، بعد يوم من إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، ما أثار ليلة من الفوضى السياسية.

وفقا لصحيفة واشنطن بوست، فمن المتوقع أن يشق اقتراح حزب المعارضة الديمقراطي بعزل يون طريقه عبر الجمعية الوطنية في الأيام المقبلة، ومن المرجح أن يتم التصويت عليه إما يوم الجمعة أو السبت. ويتطلب الإجراء أغلبية الثلثين لتمريره، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، والتي سيتعين عليها الموافقة على الاقتراح.

استقالات في الحكومة الكورية الجنوبية

واجتمع المشرعون وأعضاء حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية في وقت سابق من يوم الأربعاء في سيول للمطالبة باستقالة يون.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان: "إذا لم يتنح الرئيس يون على الفور، فسوف نبدأ على الفور إجراءات العزل وفقًا لإرادة الشعب. وسنقاتل حتى النهاية مع كل الناس لحماية الديمقراطية والنظام الدستوري في جمهورية كوريا".

وفي خطابه المتلفز الذي ألقاه أمس الثلاثاء، قال الرئيس الكوري الجنوبي إن هذا الإجراء سيكون ضروريا بسبب تصرفات الحزب الديمقراطي، وهو ائتلاف ليبرالي اتهمه يون بالسيطرة على البرلمان والتعاطف مع كوريا الشمالية وشل الحكومة.

رفع الرئيس أمر الأحكام العرفية

وتضمن الإعلان حظر الأنشطة السياسية، بما في ذلك التجمعات والاحتجاجات. كما دعا يون إلى وقف "نشر الأخبار الكاذبة" والتلاعب بالرأي العام وكان من المفترض أن تخضع جميع وسائل الإعلام لسيطرة الدولة بموجب الإعلان.

وقد أثارت هذه الخطوة الاحتجاجات، وصوتت الجمعية الوطنية في وقت مبكر من صباح الأربعاء للمطالبة بأن يرفع الرئيس أمر الأحكام العرفية وصوتت أغلبية البرلمان على رفع المرسوم الذي يتطلب رفعه بعد ذلك، بموجب الدستور الكوري الجنوبي.

وعقب تصويت الجمعية الوطنية، قال يون إنه سحب القوات التي تم نشرها لتطبيق الأحكام العرفية و"سيرفع الأحكام العرفية بمجرد اكتمال النصاب القانوني في مجلس الوزراء". ثم انعقد مجلس الدولة للتصويت على رفعها رسميا.

ووفقا للتقرير، أعلن رئيس أركان الرئاسة جونغ جين سوك وتسعة أمناء رئاسيين كبار آخرين استقالاتهم، حسبما أفاد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية للصحفيين صباح الأربعاء.

وقدم وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون استقالته لينضم بذلك إلى كبار موظفي الرئاسة الآخرين الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، وفق ما ذكرت شبكة “بي بي سي” البريطانية.

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