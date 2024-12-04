الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تصعيد جديد بكوريا الجنوبية، الاتحاد العمالي يدعو لإضراب مفتوح حتى استقالة الرئيس

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

أفادت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، بأن أكبر اتحاد للعمال في البلاد دعا لإضراب عام مفتوح لحين استقالة الرئيس يون سوك يول.

مطالبات باستقالة الرئيس يون سوك يول

وقالت قناة "واي.تي.إن" الكورية الجنوبية: "دعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية إلى الإضراب العام، لأجل غير مسمى حتى استقالة الرئيس يون سوك يول".

وأضافت أن الإضراب المفتوح "سيبدأ في الساعة الثامنة صباحًا (بالتوقيت المحلي) في ساحة غوانغهوامون في سيئول".

جاء ذلك بعد إعلان رئيس كوريا الجنوبية رفع الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها.

وعلى الجانب الآخر طالب الحزب الرئيسي المعارض في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بالتنحي، متهما إياه بـ"التمرد" بعد فشل محاولته فرض نظام الأحكام العرفية في البلاد.

رفع الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 

وقال زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان "حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد"، مضيفا "يجب عليه أن يتنحى".

وبدوره قال هان دونج-هون زعيم حزب "قوة الشعب" للصحفيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء "يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأساوي"، مشددا على أن "كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم".

وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.

وشارك 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوّت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.

سريان الأحكام العرفية باطل

وكان رئيس برلمان كوريا الجنوبية، مساء أمس الثلاثاء، قد قال إن إعلان رئيس البلاد سريان الأحكام العرفية "باطل".

وبحسب وكالة «رويترز»، صوت البرلمان الكوري الجنوبي بالرفض على قرار الرئيس بإعلان فرض الأحكام العرفية في البلاد.

حقيبة يد غالية الثمن، كيف عمقت زوجة يون أزمته السياسية في كوريا الجنوبية؟

أول تعليق من واشنطن على إلغاء حالة الطوارئ العسكرية في كوريا الجنوبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول استقالة الرئيس يون سوك يول نقابات العمال الديمقراطيين في كوريا الجنوبية الاضراب العام رئيس كوريا الجنوبية رفع الأحكام العرفية

مواد متعلقة

أخبار مصر: مؤتمر مرتقب لـ مدبولي، بدء إجراءات عزل رئيس كوريا، تطور في سعر الذهب، بيان من الأوقاف بشأن مقتل إمام بالشرقية

حقيبة يد غالية الثمن، كيف عمقت زوجة يون أزمته السياسية في كوريا الجنوبية؟

احتراما للبرلمان والشعب، رئيس كوريا الجنوبية يتراجع عن قراره ويعلن رفع الأحكام العرفية

أول تعليق من الأمم المتحدة على أحداث كوريا الجنوبية

الأكثر قراءة

سر غياب مصطفى شوبير عن بعثة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا

بشرى سارة للوافدين في الكويت

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني

اعترافات صادمة للأب المتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

حفر 3 آبار جديدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

1575 جنيهًا فقط لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة فرض الأحكام العرفية.. معلومات عن رئيس كوريا الجنوبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية