محافظ الدقهلية: وضع حلول لمشكلة إسكان التعاونيات بالمنصورة بدفع نصف المستحقات مقدما

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ محافظ الدقهلية علي وضع حلول لمشكلة إسكان التعاونيات بالمنصورة بدفع نصف المستحقات مقدما، وذلك في إطار سعي المحافظة وحرصها الدائم على مصالح المواطنين وحل مشكلاتهم ووضع الحلول وفق الأطر والإجراءات القانونية.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم التنسيق مع اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعاونيات والاسكان لوضع حلول لمشكلة بعض المستحقين للوحدات السكنية من أبراج التعاونيات.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم الاتفاق على تسديد المستحقات لدى بعض المستفيدين من الأبراج بالنسبة للمبالغ المطلوبة بأن يقوم المستحقين بسداد دفعة مقدمة بقيمة 50% من المستحقات على أن يتم سداد باقي المبالغ على أقساط لمدة عامين ويتم تقديم المستندات المطلوبة بمكتب الهيئة في المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على مصالح المواطنين وسعي الحكومة لتلبية احتياجاتهم المشروعة.

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