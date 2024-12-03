وكيل صحة الدقهلية يحيل المتغيبين في مستشفى بلقاس للتحقيق

أجرى الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، زيارة مفاجئة للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمترددين بمستشفى بلقاس العام.

جولة في مستشفى بلقاس

بدأ وكيل الوزارة جولته داخل الأقسام المختلفة بـ مستشفى بلقاس، حيث تم تفقد قسم الباطنة، والجراحة، والنساء، والعناية المركزة والحضانات، حيث اطلع على ملفات الأطفال وتأكد من تلقيهم الخدمة الصحية واستمع لمقترحات وطلبات المرضى بقسم الغسيل الكلوي.

تنشيط وتفعيل العيادات المسائية

وتابع الزيارة بمراجعة الصيدلية، وتوافر الأدوية وصلاحيتها، وتذاكر الصرف المقررة، مشددًا على تنشيط وتفعيل العيادات المسائية وعلى التزام الفرق الطبية بالزي الرسمي.

تحويل "المتغيبين" من الكوادر الطبية والعاملين للتحقيق

كما قرر وكيل الوزارة تحويل "المتغيبين" من الكوادر الطبية والعاملين إلى الشئون القانونية للتحقيق فى أسباب عدم تواجدهم وما تم رصده من سلبيات خلال الجولة.

إعادة تشغيل مناظير الجهاز الهضمي

واطلع فى نهاية الجولة على أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى القديم موجهًا بإعادة تشغيل مناظير الجهاز الهضمي وتفعيل المستشفى كمركز إحالة.

رافق مدكور خلال زيارته الدكتور حسن عطية مدير المستشفى والدكتور أيمن النجار مدير الإدارة الصحية ببلقاس والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة بالمديرية.

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