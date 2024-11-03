الأحد 03 نوفمبر 2024
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إعدام أغذية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في الشرقية

اعدام اغذيه مجهولة
اعدام اغذيه مجهولة المصدرومشروبات مخالفة بفاقوس شرقية

قالت الدكتورة مني عبد العزيز الطحاوي مدير إدارة فاقوس للشئون الصحية بمحافظة الشرقية: إنه قام فريق مكتب مراقبة الأغذية فى فاقوس بحملة لضبط الأسعار والمخالفات.

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توجيهات المهندس المحافظ ووكيل صحة الشرقية

 جاء ذلك بتوجيهات المهندس حازم الأشمونى وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل أول وزارة الصحة بالشرقية بضرورة استمرار حملات قطاع مراقبة الأغذية بكل مدينة ومركز.   

منشأة غذائية غير مرخصة 

أسفرت الحملة التى قام  بها أنور الخياط رئيس قسم مراقبة الأغذية بفاقوس عن ضبط منشأة غذائية غير مرخصة وجار إخطار مجلس المدينة بها وحرر محضر الخاص بعدم حمل شهادة صحية بالقانون  ٩٧.

عدم اتباع طرق النظافة المنصوص عليها 

وحرر محاضر بالقانون ٩٦ الذى يحرر فى عدم اتباع طرق النظافة الصحية وحرر 5 محاضر بالقانون ٣٣ الخاص بالباعة الجائلين للمواد الغذائية، وحرر أربعة محاضر للقانون ٧٠٧ للباعة الجائلين فى الاغذية الجافة.

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إعدام كميات من الأغذية المختلفة 

وتم إعدام كميات من الأغذية المختلفة وكميات من البوظة غير الصالحة وأيضا خضروات تم تغيير في خواصها الطبيعية وأصبحت غير صالحة للاستخدام الآدمى.

 

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الدكتورة منى عبدالعزيز الطحاوى مديرة ادارة فاقوس للشؤون الصحية حملة لضبط الأسعار حملة لضبط المخالفات مكتب مراقبة الاغذية منشأة غذائية غير مرخصة

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