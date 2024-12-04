كان هناك رجل يُدعى يوسف، عرفته القرية بحكمته وعلاقته العميقة مع الله. لكن يوسف كان يمر بأزمة شديدة؛ مرضت ابنته الصغيرة مرضًا شديدًا، ولم يجد الأطباء علاجًا لها. وقف يوسف أمام الله يصلي كل ليلة، لكن قلبه كان مثقلًا بالشك: يا رب، هل تستجيب صلاتي؟ هل يمكن أن يحدث المستحيل؟

ذات ليلة، وبينما كان يوسف جالسًا في غرفته، فتح كتابه المقدس وقرأ الآية: "إِنْ سَأَلْتُمْ شَيْئًا بِاسْمِي فَإِنِّي أَفْعَلُهُ".. شعر يوسف بشيء يتحرك في داخله، وكأن صوتًا هادئًا يقول له: اطلب بإيمان، وباسمي، وسأفعل.

جثا يوسف على ركبتيه وصلى بحرارة: يا رب، لا أطلب فقط شفاء ابنتي، بل أطلب أن يتمجد اسمك في حياتنا. إن كنت تريد شفاءها، فليكن حسب مشيئتك، ولكن امنحني أيضًا القوة لقبول إرادتك.

مرت الأيام، وكانت حالة ابنته تتحسن تدريجيًا، ولم يكن الأطباء يفهمون كيف حدث ذلك. لكن يوسف كان يعرف الإجابة. وقف في الكنيسة يوم الأحد في اجتماع الحرفيين في كنيسته وقال للجميع: الله لا يتركنا أبدًا. عندما نطلب باسمه، ونصلي حسب مشيئته، فإنه يعمل، ليس فقط ليمنحنا ما نطلبه، بل ليغيرنا نحن أيضًا.

الله أعطانا وعدًا أكيدًا بأن نطلب باسمه، لكن الطلب باسمه ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو حياة تُعاش في انسجام مع إرادته. الصلاة باسم المسيح ليست فقط أن نختم كلماتنا باسمه، بل أن تنبع كل كلمة من قلب مملوء بفكره وروحه.

عندما تصلي، اطلب باسمه، وثق أنه يعمل. ولكن ضع في قلبك أن الطلب باسمه يعني طلب إرادته الصالحة لحياتك. لا تخف أن تسأله المستحيل، فهو قادر أن يفعل أكثر جدًا مما نطلب أو نفتكر، ليتمجد اسمه في حياتنا.

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