الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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لم يعطنا الفشل

كان شاب يُدعى إيليا يعيش في قرية صغيرة، وكان يحلم بأن يصبح معلمًا. لكن ظروف الحياة كانت قاسية؛ عائلته فقيرة، والموارد محدودة. حاول إيليا مرارًا الالتحاق بإحدى الجامعات، لكنه فشل في اجتياز الامتحانات، وأصبح حديث القرية.

 

بدأت الشكوك تتسلل إلى قلبه، وكان يسمع أصواتًا داخلية تقول: أنت لست مؤهلًا، الأفضل أن تتوقف عن المحاولة.. كان يسير يومًا حزينًا، حتى صادفه كاهن القرية، وسأله: ما بالك يا إيليا؟ تبدو كأنك تحمل ثقل العالم.

 

حكى إيليا للكاهن عن فشله، فرد الكاهن بحنان: يا بني، الفشل ليس نهاية الطريق. الله لم يخلقنا بروح فشل، بل بروح قوة ومحبة ونصح. هل سمعت عن داود الصغير الذي وقف أمام جليات العملاق؟ لم ينتصر لأنه كان الأقوى، بل لأنه آمن أن الله يقف معه. أنت أيضًا، إذا وضعت ثقتك في الله، ستجد القوة لتكمل طريقك.

 

تشجع إيليا بكلمات الكاهن، وقرر أن يحاول مرة أخرى. بدأ يدرس بجد، ولكن هذه المرة كان يصلي كل يوم قائلًا: يا رب، أعطني روح القوة والمحبة، وساعدني لأحقق ما خلقتني من أجله.

 

بعد أشهر من الجهد والصلاة، نجح إيليا في اجتياز الامتحانات، والتحق بالجامعة. بعد سنوات، أصبح معلمًا محبوبًا في قريته، وكان يروي لتلاميذه دائمًا قصة فشله قائلًا: الله لم يعطنا روح الفشل، بل روح القوة، وكل ما نحتاجه هو أن نثق فيه ونسير بشجاعة.

 

الفشل ليس عدوك، بل هو درس يعلمك الصبر والإصرار. حين يضع الله روح القوة فيك، تستطيع أن تواجه كل العقبات، مدعومًا بمحبته ونصحه.

 

يميل أذنه

راقب لسانك

 

لا تدع الفشل يعيق طريقك. تذكر أن الله أعطاك روح القوة لتحقق ما خُلقت من أجله. استمد قوتك منه، وامضِ قدمًا بثقة. الفشل ليس النهاية، بل خطوة على طريق النجاح مع الله.
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طريق النجاح طريق الله النجاح المحبة الفشل الكاتب بولا وجيه فيتو بوابة فيتو

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