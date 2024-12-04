بعد واقعة جنح الجيزة، تعرف على عقوبات التعدي على صحفي أو إعلامي أثناء أداء عمله

في الساعات الأخيرة، شهدت محكمة جنح الجيزة حادثة مؤسفة تمثلت في الاعتداء على عدد من الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم بتغطية جلسة محاكمة المخرج عمر زهران، المتهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

وينظم القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام العقوبات التي تفرض على من يعتدي على صحفي أو إعلامي خلال أو بسبب أدائه لمهام عمله.

عقوبات الاعتداء على الصحفيين

وفقًا للمادة 100 من قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، يُعاقب المعتدي بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما المادة 101 من قانون بتنظيم الصحافة والإعلام فتفرض غرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه على مخالفة المادتين 21 و22 من القانون.

قواعد النشر وتغطية المحاكمات

وتنص المادة 21 على منع الصحفيين أو الإعلاميين من نشر أي تفاصيل عن تحقيقات أو محاكمات قد تؤثر على المراكز القانونية للأطراف. كما تلزمهم بالالتزام بقرارات حظر النشر الصادرة عن الجهات المختصة. في الوقت نفسه، يجب على الصحف ووسائل الإعلام نشر منطوق الأحكام الصادرة في القضايا التي تناولتها أثناء التحقيق أو المحاكمة، مع توضيح الأسباب.

أما المادة 22 فتُلزم رؤساء التحرير أو المسؤولين عن الوسائل الإعلامية بنشر تصحيح المعلومات المغلوطة بناءً على طلب ذوي الشأن، خلال ثلاثة أيام من تلقي الطلب، أو في أول عدد أو بث للوسيلة الإعلامية. ويجب أن يتم نشر التصحيح بنفس درجة الإبراز التي تم بها نشر الخطأ.

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