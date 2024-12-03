تفاصيل جلسة الـ120 دقيقة لمحاكمة عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، المتهم يظهر بترنج أسود وأصدقاؤه يؤازرونه، مرافعة نارية لمحامي المخرج، ومقطع صوتي يغير مسار القضية، وقرار بالتأجيل (فيديو وصور)

120 دقيقة استغرقتها جلسة محاكمة المخرج عمر زهران اليوم بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، حتى صدور قرار المحكمة بتأجيل القضية للأسبوع القادم، مع استمرار حبس المتهم، واستدعاء شاليمار لسماع أقوالها.

وصول عمر زهران لجلسة المحاكمة

ووصل المخرج عمر زهران، لمحكمة الجيزة لحضور جلسة محاكمته مرتديا "ترنج أسود"، وفي يده كلبشات حرس المحكمة، وبدت عليه علامات الحزن، وحاول الحضور من أقاربه وأصدقائه تهدئته، والدعاء له.

أصدقاء وأقارب عمر زهران يحرصون على مؤازرته

وحرص عدد كبير من أصدقاء ومعارف المخرج عمر زهران على حضور جلسة محاكمته لمؤازرته خلال جلسة المحاكمة، من بينهم المخرج عصام أبو غريب الذي قال في تصريح خاص لـ"فيتو": "المخرج عمر زهران أشرف من الشرف، ودا اتهام زور، وعمره ما كان حرامي، مضيفا: المخرج متربي على طبلية أبوه.

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دفاع المخرج عمر زهران

وحضر عدد من المحامين للدفاع عن المخرج عمر زهران ، أبرزهم: أحمد مرتضى منصور وطارق جميل سعيد ومحمد حمودة.

وأكد المحامي مجدي المتناوي، من هيئة دفاع المخرج عمر زهران، المتهم بالسرقة، لـ"فيتو"، أنه واثق من براءة موكله وعدم وجود دافع لقيامه بالسرقة، قائلًا: “عمر ابن ناس ومحترم ومرتاح ماديًّا ولا يمكن إنه يعمل كده”.



مرافعة دفاع المتهم عمر زهران

وطالب دفاع المتهم بإخلاء سبيله على ذمة القضية، وقدم حافظ مستندات تحتوي على تسجيل صوتي بين المجني عليها والمتهم لهيئة المحكمة يكشف حدوث مشادة كلامية بين الطرفين قدمت بعدها المجني عليه محضرا ضد المتهم.

وفجر محمد حمودة، محامي الدفاع عن المخرج عمر زهران، مفأجاة خلال جلسة محاكمة المخرج عمر زهران، كاشفا عن أن هاتف المتهم يحتوي على تسجيلين صوتيين تهدد فيهما شاليمار الشربتلي المخرج عمر زهران والفنانة هالة صدقي.



وكشف الدفاع عن محتوى تلك الرسائل وأنها تضمنت تهديدا للفنانة هالة صدقي وللمخرج عمر زهران، حيث قالت فيهما شاليمار الشربتلي لهما: "هوريكم خالد يوسف هيعمل فيكم إيه"، لافتا إلى أن ذلك يوضح كيدية الاتهام، مطالبا من هيئة المحكمة الاستماع للتسجيلات الصوتية.

وطالب دفاع المتهم عمر زهران خلال جلسة محاكمته بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار زوجة المخرج خالد يوسف، باستدعاء المخرج خالد يوسف لسماع أقواله ومواجهته بأقوال المتهم والمجني عليها، كما أصر على طلبه باستدعاء شاليمار ومواجهتها بأقوال المتهم.

وقدم دفاع المتهم طلبا بإخلاء سبيل المتهم علي ذمة القضية، على ضوء تقرير طبي من مستشفى وادي النيل الذي يؤكد إصابة موكله بمرض عضال ويتطلب إجراء جراحة عاجلة في القلب.

مرافعة دفاع المجني عليه خلال الجلسة

وخلال جلسة المحاكمة ترافع مصطفى رمضان، دفاع الفنانة شاليمار، وطالب بالادعاء المدني بـ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما طالب بتفريغ المكالمات المشتركة بين المتهم الأول وشاهد النفي.

وأجاب مصطفى رمضان، محامي شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، عن تساؤل هيئة المحكمة في قضية اتهام المخرج عمر زهران بسرقة مجوهراتها أن المتهم قال في التحقيقات إن المجوهرات المحرزة حصل عليها كهدية من شاليمار شربتلي.

وقال دفاع شاليمار الشربتلي إن المجني عليها أبلغت في نص التحقيقات أنها لم تعط المخرج عمر زهران أي هدايا.

وأفاد أن القيمة الحقيقية للمسروقات ٢.٥ مليون دولار، وعثروا على جزء من المسروقات، وعن كون المسروقات مجرد هدايا، كشف محامي المجني عليه أن المجني عليها شاليمار نفت تلك الأقوال كاملة في التحقيقات.

وبعد انتهاء مرافعة دفاع المتهم والمجني عليها، قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الثلاثاء القادم، مع استمرار حبس المتهم، واستدعاء شاليمار لسماع أقوالها.

إحالة عمر زهران إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وكشف أمر الإحالة في قضية المخرج عمر زهران رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة، أنه متهم بسرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار شربتلي، أن المخرج له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماس، وخاتم ألماس، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار شربتلي.

وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم علي ذمة القضية، ثم إحالته للمحاكمة مع استمرار حبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وتم القبض على المخرج، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره، وفق اتهامه في محضر رسمي قامت بتحريره الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، بقسم شرطة الجيزة، تتهم فيه المخرج بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية من شقتها في أبراج شهيرة بالجيزة، باعتباره صديقًا لها وزوجها وكان دائم التردد عليهما هناك.

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