الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام يستقبل وفد نقابة الصحفيين لتهنئته بتوليه مهام منصبه (صور)

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام ونقيب الصحفيين، فيتو

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفد نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وضم وفد النقابة الكتاب الصحفيين حسين الزناتي ومحمد يحيي وأيمن عبد المجيد.

وفد نقابة الصحفيين بالأعلى للإعلام 

وفي بداية اللقاء قدم وفد النقابة أطيب التمنيات للمهندس خالد عبدالعزيز بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه.

دور نقابة الصحفيين 

من جانبه، أعرب المهندس خالد عبدالعزيز عن شكره وتقديره لهذه التهنئة، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به نقابة الصحفيين في إرساء دعائم العمل الصحفي.

تعاون بين الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين 

وتم خلال اللقاء بحث سبل زيادة التعاون بين مجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الصحفيين خلال الفترة المقبلة، وصولًا لصحافة قوية ومؤثرة، حيث تلعب الصحافة دورًا كبيرًا في تشكيل وعي المواطنين وتعريفهم بالمستجدات على الصعيدين المحلي والعالمي.

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