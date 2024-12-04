الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة أورلاندو بايرتس

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء بعد الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو الفريق لمدة 24 ساعة.

وكان لاعبو الأهلي حصلوا على راحة سلبية من التدريبات أمس الثلاثاء وذلك في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

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