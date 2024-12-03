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رياضة

عضو مجلس إدارة الأهلي يقضي فترة معايشة في ريال مدريد

محمد سراج الدين
محمد سراج الدين

أعلن النادي الأهلي عن ترحيب نادي ريال مدريد الإسباني بقضاء فترة معايشة لـ محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء لمدة أسبوع. 

وقال الأهلي إن فترة المعايشة تتضمن الزيارة لورش عمل واجتماعات متنوعة مع مديري ومسؤولي القطاعات المختلفة بالنادي الإسباني ومنها قطاع الناشئين والأكاديميات والإعلام والتسويق والرعاية وإدارة المباريات.  

وعلى جانب آخر، خاض إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات خاصة، على هامش الراحة السلبية التي حصل عليها لاعبو القلعة الحمراء لمدة 24 ساعة، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي

ونشر إمام عاشور عبر ستوري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يؤدي عدة تدريبات فردية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي السبت الموافق 7 من شهر ديسمبر الجاري. 

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بدوري أبطال إفريقيا 

وتنطلق مباراة  الأهلي وأورلاندو بايرتس في الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.  

 

وتعادل الأهلي أمام البنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد الماضي.

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الأهلي النادي الأهلي ريال مدريد محمد سراج الدين إمام عاشور

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