قناع الحلبة يخلصك من البقع بالبشرة ويعيد نضارتها

البقع بالبشرة من الإصابات المزعجة التى تؤثر على نضارة البشرة وجمالها، لذا تحرص الفتيات على التخلص منها سريعا بمجرد ظهورها بالبشرة.

والبقع بالبشرة أسبابها عديدة أبرزها حب الشباب والتعرض المستمر لأشعة الشمس، مع الاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل ما يؤثر على مظهر البشرة وجمالها.

قناع الحلبة للتخلص من البقع بالبشرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الحلبة للتخلص من البقع بالبشرة ويعيد نضارتها وجمالها.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من بذور الحلبة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون (اختياري للبشرة غير الحساسة).

طريقة التحضير:

قومي بنقع بذور الحلبة في الماء طوال الليل.

في الصباح، اطحني البذور المنقوعة حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

أضيفي العسل إلى عجينة الحلبة واخلطي جيدًا. إذا كنتِ ترغبين في تفتيح إضافي، يمكنكِ إضافة بضع قطرات من عصير الليمون.

ضعي الخليط على وجهك بحركات دائرية واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر وجففيه بلطف بمنشفة ناعمة.

يُنصح باستخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

إذا كانت بشرتك حساسة، تجنبي استخدام عصير الليمون أو قومي باختبار القناع على منطقة صغيرة من الجلد أولًا.

هذا القناع طبيعي وآمن لمعظم أنواع البشرة، وقد يساعد في تحسين مظهر البشرة وتقليل البقع الداكنة مع الاستخدام المستمر.

البقع بالبشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.