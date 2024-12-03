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رياضة

فاكهة الكرة المصرية، نجوم الكرة يحتفلون بعيد ميلاد علي أبو جريشة (صور)

عيد ميلاد علي أبوجريشة
عيد ميلاد علي أبوجريشة

احتفل عدد من أصدقاء رمز نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر علي أبوجريشة بعيد ميلاده الذي أكمل عامه الـ77 يوم الجمعة الماضي.

وحرص مجموعة من أصدقاء أسطورة الإسماعيلي وهم الدكتور مدحت الورداني عضو اللجنة الفنية السابق للدراويش ومحمد صلاح أبوجريشة نجم الإسماعيلي السابق ودكتور شريف فؤاد والكابتن شوقي غريب مدرب منتخب مصر السابق.

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وحملت التورتة الخاصة بعيد ميلاد علي أبوجريشة مجموعة من أفضل لحظاته مع الساحرة المستديرة كلاعب ومدرب ومسئول مع الدراويش ومنتخب مصر.

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ومن جهته قال شوقي غريب أن على أبوجريشة يعد أسطورة لكرة القدم المصرية ويمثل الكثير للكرة المصرية ونادي الإسماعيلي لما يملكه من تاريخ كبير داخل ليس فقط داخل الملعب ولكن خارجه أيضا لما يتمتع به من أخلاق وتواضع.

ويعد على أبو جريشة أحد أبرز نجوم ورموز كرة القدم المصري وليس الإسماعيلية فقط حيث تواجد داخل أسوار الدراويش لأكثر من 40 عاما كلاعب في لنادي وأيضا كمسئول داخل مجلس الإدارة.

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أبوجريشة التحق بالإسماعيلي في عام 1960 وحصل علي لقب هداف الدوري المصري موسم 66-1967 ليقود الدروايش للفوز بالدوري لأول مرة كما حصل على اللقب أيضا كمدرب في موسم 1990-1991 وكأس مصر 1997. 

 

كما قاد أبوجريشة الإسماعيلي للحصول على أول بطولة إفريقية حققها فريق مصر عام 1969 وكان هداف البطولة برصيد 8 أهداف.

وعلى المستوى الدولي يمتلك رمز الدراويش سجل طويل بداية من مشاركته الأولى عام 1967 ضد ألمانيا واستمر حتى عم 1975 وحصل على لقب هداف الفرعنة بطولة كس أمم أفريقيا 1974 برصيد 5 أهداف.

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واعتزال علي أبوجريشة في 16 أغسطس عام 1979 في ملعب التتش بالنادي الأهلي بالجزيرة ليستكمل مشوار تألقه كمسئول ومدرب في الكرة المصرية.

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