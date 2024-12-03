الدفاع الروسية: تدريبات عسكرية بصواريخ فرط صوتية في البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن إجراء تدريبات عسكرية في البحر المتوسط، تشمل إطلاق صواريخ فرط صوتية.

وأوضحت الوزارة أن هذه التدريبات تأتي في إطار تعزيز القدرات القتالية وتطوير الإمكانات الدفاعية، دون الإشارة إلى توقيتها المحدد أو المناطق المستهدفة.

وأكدت الوزارة أن التدريبات تهدف إلى اختبار فعالية أنظمة الصواريخ الجديدة في بيئات بحرية معقدة، في ظل التصعيد العسكري والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

فيما أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أن قواتها صدّت محاولة روسية لعبور نهر أوسكيل الذي لطالما اعتُبر خط مواجهة بحكم الأمر الواقع في شرق أوكرانيا.

لكن في الأثناء، أعلن الجيش الروسي أن قواته سيطرت على قريتي نوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا في الجنوب ورومانيفكا في منطقة دونيتسك، مؤكدا تحقيق تقدم على طول الجبهة في جنوب شرق أوكرانيا.

ويمتد نهر أوسكيل من الحدود الغربية لروسيا ويمر في شمال شرق أوكرانيا، فيما ترسّخ القوات الروسية والأوكرانية حضورها عند أجزاء من ضفتيه.

وقال الجيش الأوكراني في بيان: "نتيجة عملية ناجحة، تم تدمير العدو. الضفة اليمنى لنهر أوسكيل خاضعة لسيطرة قوات الدفاع".

وتحدّث مدونون عسكريون أوكرانيون في الأيام الأخيرة عن تحرّك روسي للتقدم عبر النهر قرب قرية نوفوملينسك في منطقة خاركيف (شمال شرق).

وتتقدّم قوات موسكو في منطقة خاركيف المحاذية لروسيا وتقترب من كوبيانسك التي يمر عبرها نهر أوسكيل.

وكان عدد من سكان كوبيانسك يبلغ قبل الحرب حوالي 27 ألف نسمة، واحتلتها القوات الروسية بعد أيام فقط على إطلاق الكرملين غزوه.

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