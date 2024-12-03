تنين الجبل الطائر، روسيا تطلق سلاحا جديدا يشبه حيوانا ناريا أسطوريا ثلاثي الرؤوس (فيديو)

بدأت روسيا بالإنتاج الصناعي التسلسلي لمجمع "تنين الجبل" المسير الطائر الذي يصيب العدو بمزيج ناري.

حيوان ناري أسطوري ثلاثي الرؤوس

وأطلق على هذه الطائرة المسيرة "تنين الجبل" الطائر نسبة إلى حيوان ناري أسطوري ثلاثي الرؤوس من الحكايات الشعبية الروسية.

وتم تزويد "تنين الجبل" الطائر بحاويات مع خليط حارق وفوهة تشبه قاذف اللهب العادي الذي يضرب العدو بتيار من النار.

الطائر يمكن أن يصيب هوائيات محطات "ستار لينك"

وتزود المروحية الخفيفة الرباعية المراوح الروسية "مافيك" بحاوية سعتها 400 ج. أما مسيرات FPV فيمكن أن تزود بحاويات سعتها 1.5 كج و3.5 كج.

وأظهرت الاختبارات أن "تنين الجبل" الطائر يمكن أن يصيب هوائيات محطات "ستار لينك"، فضلا عن تعطيل قنوات الاتصال العاملة بألياف بصرية والطائرات المسيرة بمختلف أنواعها، وإضافة إلى ذلك سيكون ضمن مهامه المحتملة إزالة حقول الألغام وتدمير الأهداف المتحركة والثابتة.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن صاروخ Soyuz-2.1a الروسي ثبّت على منصة الإطلاق في مطار "فوستوتشني" الفضائي، استعدادا لإطلاق القمر الثاني من أقمار Condor-FKA إلى الفضاء.

تحضيرات لإطلاق القمر الجديد إلى المدار

وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "صباح الأربعاء 27 نوفمبر الجاري تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a وقمر Condor-FKA المثبت عليه، وتم نصب الصاروخ على منصة الإطلاق 1C في مطار فوستوتشني. هذه العملية تأتي في إطار التحضيرات لإطلاق القمر الجديد إلى المدار".

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أشارت "روس كوسموس" إلى أنه من المفترض إطلاق الصاروخ والقمر إلى المدار في 30 نوفمبر الجاري، تمام الساعة 00:50 بتوقيت موسكو.

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