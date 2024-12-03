فوائد الطحينة، تحمى من أمراض القلب وهشاشة العظام والتهابات الجسم

فوائد الطحينة، الطحينة من المكونات الشهيرة التى تحضر من السمسم وتستخدم فى الطهى وفى عمل المقبلات وأطباق السلطة المختلفة.

وفوائد الطحينة عديدة، لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها بإستمرار.

أهمية تناول الطحينة

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الطحينة هي منتج غذائي يتم تحضيره من بذور السمسم المحمصة والمطحونة، وتعتبر من المكونات الأساسية في العديد من الأطعمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتتميز الطحينة بمذاقها الغني وقيمتها الغذائية العالية، حيث تحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي تجعلها خيار مثالي للإضافة إلى النظام الغذائي.

فوائد الطحينة

فوائد الطحينة للصحة

واضافت منى، أن من فوائد الطحينة:

الطحينة تعد مصدر غني بالدهون الصحية غير المشبعة، حيث يحتوي السمسم على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة التي تساهم في تحسين صحة القلب، هذه الدهون تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

تحتوي الطحينة على مضادات الأكسدة مثل السيسامين والسيسامول، التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل التهابات الجسم.

الطحينة تعتبر مصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعلها خيار جيد للنباتيين والأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نبات، والبروتين ضروري لبناء العضلات وتحفيز نمو الأنسجة الجديدة، كما يلعب دور مهم في تقوية جهاز المناعة.

تحتوي الطحينة على العديد من المعادن المهمة مثل الكالسيوم والماغنيسيوم والفوسفور، هذه المعادن تلعب دور مهم في تعزيز صحة العظام والأسنان، كما تساهم في تحسين وظائف الأعصاب والعضلات، الكالسيوم في الطحينة مهم جدًا للوقاية من هشاشة العظام، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من نقص الكالسيوم في النظام الغذائي.

تحتوي الطحينة على الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، والألياف تعزز الشعور بالشبع، مما يساعد في التحكم في الوزن وتجنب الإفراط في تناول الطعام، كما أن تناول الطحينة بشكل منتظم يمكن أن يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك.

الطحينة أيضا تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين B1 (الثيامين)، الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم الطاقة ووظائف الجهاز العصبي، وفيتامين E الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في الحفاظ على صحة الجلد والشعر.

تساعد في تحسين الحالة المزاجية بفضل محتواها من المغنيسيوم الذي يرتبط بتحسين جودة النوم وتقليل مستويات التوتر.

وتابعت، بالإضافة إلى هذه الفوائد الصحية، يمكن استخدام الطحينة في تحضير مجموعة متنوعة من الأطباق مثل الحمص، والفطائر، والصلصات، مما يجعلها إضافة لذيذة وغنية إلى أي نظام غذائي.

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