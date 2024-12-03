بروكسل تتهم ملحقًا بالسفارة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب

كشفت صحيفة دي مورغان البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أن منظمة حقوقية داعمة للقضية الفلسطينية تُدعى "HRF" تقدمت بشكوى رسمية إلى السلطات البلجيكية ضد العقيد الإسرائيلي موشيه تيترو، الملحق العسكري الجديد في سفارة إسرائيل ببروكسل.

اتهامات بجرائم حرب

وتتهم المنظمة العقيد تيترو بارتكاب جرائم حرب خلال فترة عمله رئيسًا لهيئة التنسيق والارتباط في غزة في أثناء الحرب الأخيرة.

وبحسب ما نشرته القناة السابعة الإسرائيلية، تضمنت مهام تيترو في ذلك الوقت تنسيق إدخال المساعدات الإنسانية، وإخلاء المستشفيات، وإعادة توطين السكان، إلا أن المنظمة قدمت توثيقات تشير إلى تورطه في انتهاكات جسيمة.

حصانة دبلوماسية تحول دون المحاكمة

وردت مصادر إسرائيلية على هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الملحق العسكري يتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده على الأراضي البلجيكية.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون أن المنظمة الحقوقية تقدمت بعشرات الشكاوى المشابهة في دول أخرى، دون أن تحقق أي نجاح يُذكر.

منظمة دولية تواجه قيادات إسرائيلية

وتعدُّ منظمة "HRF" جزءًا من شبكة حقوقية دولية تعمل تحت اسم "30 مارس"، وتستهدف محاكمة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين المتورطين في عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين.

وكانت المنظمة قد حاولت سابقًا اتخاذ إجراءات قانونية ضد 3 ضباط احتياط إسرائيليين في أثناء زيارتهم لدول أوروبية مثل هولندا وقبرص.

قلق إسرائيلي متزايد

يثير نشاط المنظمة قلقًا لدى المسؤولين في إسرائيل، خاصةً مع كشفها أسماء وصور قيادات عسكرية إسرائيلية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتراقب وزارات الخارجية والعدل الإسرائيلية هذا التهديد من كثب، وسط محاولات للحد من التأثير السلبي على تحركات العسكريين والدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج.

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