استشهاد شخص جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق مطار دمشق

استهدفت مسيرة إسرائيلية اليوم الثلاثاء سيارة على طريق مطار دمشق الدولي، مما أدى استشهاد شخص على الأقل كان بداخلها.

وقبل وقت سابق أعلن مصدر عسكري أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك قضى على عشرات الإرهابيين في أرياف حماة وإدلب.

الطيران السوري يوجه ضربات جوية صاروخية مشتركة

وقال المصدر العسكري إن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك وجه ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي موقعًا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين ودمر آلياتهم وأسلحتهم.

تنظيمات إرهابية تشن هجوما

وذكرت مصادر عسكرية أن الاشتباكات ما زالت مستمرة بين القوات السورية ومقاتلي هيئة "تحرير الشام" في قرى ريف حماة الشمالي.

كما تصدت وحدات من الجيش السوري لهجوم شنه "مجلس دير الزور العسكري" التابع لقوات سوريا الديمقراطية “قسـد” على بعض القرى بريف دير الزور الشمالي.

وشنت تنظيمات إرهابية مسلحة 29 من شهر نوفمبر الماضي هجومًا كبيرًا على قرى وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

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