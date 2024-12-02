غارة إسرائيلية تستهدف بلدة زوطر الشرقية جنوب لبنان

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، في إطار التصعيد المستمر بالمنطقة.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش يواصل تنفيذ هجماته على مواقع داخل الأراضي اللبنانية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الأهداف أو الخسائر الناجمة عن الغارة الأخيرة.

يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مع استمرار تبادل الاتهامات والتهديدات بين الجانبين.

أكسيوس: مسئولون أمريكيون يعبرون عن قلقهم من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

أفادت تقارير إعلامية نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن عبرت لتل أبيب عن قلقها من إمكانية انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي هذا السياق، أبلغ آموس هوكستين، المبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط، المسؤولين الإسرائيليين بضرورة إفساح المجال لآلية مراقبة وقف إطلاق النار لضمان استدامته.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن الجيش مستعد لشن هجوم قوي لمواجهة ما وصفه بـ "الانتهاك الخطير" من قبل حزب الله. وأوضح أن الجيش الإسرائيلي يمتلك خططًا وأهدافًا جاهزة للتعامل مع أي تصعيد محتمل.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، إن تل أبيب عازمة على الاستمرار في تطبيق قرار وقف إطلاق النار في لبنان، زاعما: "وسنرد على خروق حزب الله سواء كانت صغيرة أو كبيرة".

وادعي نتنياهو: إطلاق حزب الله الصواريخ نحو جبل الروس خرق خطير لوقف إطلاق النار، وإسرائيل سترد على ذلك بقوة".

أول بيان من حزب الله بعد خرق الاحتلال لوقف إطلاق النار

وقال الحزب في بيانه إنه ردا على الخروقات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن عن بدء سريانه فجر الأربعاء في 27 نوفمبر 2024 والتي تتخذ أشكالا متعددة منها إطلاق النيران على المدنيين والغارات الجوية في أنحاء مختلفة من لبنان ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجراح.

\إضافة إلى استمرار انتهاك الطائرات الإسرائيلية المعادية للأجواء اللبنانية وصولا إلى العاصمة بيروت، وبما أن المراجعات للجهات المعنية بوقف هذه الخروقات لم تفلح، نفذ مساء الاثنين ردا دفاعيا أوليا تحذيريا على الجيش الإسرائيلي".



فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان

وأضافت أنه استهدف موقع رويسات العلم التابع الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية.وختم حزب الله اللبناني بيانه بالقول "قد أُعذِر من أَنذر".

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها أمس الأحد، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

وأبلغت فرنسا إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية بدأت في الساعة الأخيرة بالتحليق مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت.

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