أخبار الحوادث اليوم، ضبط 409 قطع أثرية بحوزة أحد الأشخاص في أسيوط، تشغيل وحدة جوازات متنقلة في الإسكندرية، تأييد حبس كروان مشاكل 3 أشهر بتهمة تهديد مواطن بالخطف

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ضبط 409 قطع أثرية بحوزة أحد الأشخاص في أسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 409 قطع أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط.

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وإصابة ضابطى شرطة

لقي 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة بالقليوبية مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران وأصيب ضابطى شرطة.

الداخلية: تشغيل وحدة جوازات متنقلة في الإسكندرية دون التقيد بمحل الاقامة

قررت وزارة الداخلية، تشغيل وحدة جوازات متنقلة بنطاق محافظة الإسكندرية - تختص بتلقي طلبات (استخراج جوازات السفر، شهادات التحركات) دون التقيد بالاختصاص المكاني.

النائب العام يفتتح فعاليات دورة استراتيجية تنمية القيادة الوطنية لأعضاء النيابة العامة

افتتح النائب العام المستشار محمد شوقي، أعمال الدورة التدريبية المنعقدة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، تحت عنوان "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية لأعضاء النيابة العامة"، وذلك بحضور اللواء أركان حرب دكتور طارق هلال مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ولفيف من قادة وأعضاء النيابة العامة، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الاستراتيجيين.

النص الكامل لحيثيات حكم المؤبد لمعتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر.. المتهمون عقدوا لقاءات تنظيمية ووضعوا مخططات تخريبية.. واستخدموا طائرة مسيرة لتنفيذ جريمتهم



أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات حكمها بمعاقبة معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري، بالسجن المؤبد في اتهامهم بقضية الخلية الإعلامية للجماعة الإرهابية

تأييد حبس كروان مشاكل 3 أشهر بتهمة تهديد شخص بالخطف

قضت محكمة مستأنف حدائق القبة برفض الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه 3 أشهر بتهمة تهديد أحد الأشخاص بخطفه والتعدي عليه وأيدت الحكم السابق.

6 لفافات هيروين، نص تحريات المباحث في ضبط ممثل شهير بتهمة حيازة مخدرات في الجيزة



حصل موقع فيتو على نص تحريات قسم شرطة الطالبية في ضبط فنان شهير متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد التعاطي.



احالة مدرب كيك بوكسينج شهير للجنايات بتهمة هتك عرض قاصرات بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة مدرب كيك بوكسينج شهير متهم بالتحرش جنسيا، وهتك عرض عدد من القاصرات أثناء تدريبهن على الكيك بوكسينج داخل أحد النوادي، الى محكمة الجنايات.



تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل ضحية "الدارك ويب" بشبرا الخيمة لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، محاكمة المتهمين بقتل طفل في شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية للتمثيل بجثمان المجني عليه بهدف التربح منها وبيعها عبر شبكة الإنترنت، إلى جلسة غدٍ لمشاهدة ما تبقى من فيديوهات الاحراز.

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