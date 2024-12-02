الداخلية: تشغيل وحدة جوازات متنقلة في الإسكندرية دون التقيد بمحل الاقامة

قررت وزارة الداخلية ، تشغيل وحدة جوازات متنقلة بنطاق محافظة الإسكندرية - تختص بتلقي طلبات (استخراج جوازات السفر، شهادات التحركات) دون التقيد بالاختصاص المكاني.

تشغيل وحدة جوازات متنقلة فى الإسكندرية دون التقيد بمحل الاقامة



وحددت وزارة الداخلية مواعيد العمل وذلك إبتداءً من يوم السبت الموافق 7/12/2024م من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 5 مساءًا على النحو التالى (السبت نادي سموحة- الأحد نادي الصيد – الاثنين المركز التجاري "كارفور سيتي سنتر" – الثلاثاء نادي الإتحاد السكندرى – الأربعاء المركز التجاري "جرين بلازا" – الخميس نادي سبورتنج).





يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والارتقاء بمستوى الأداء الأمنى خاصة في مجال الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات في سهولة ويسر؛ وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة انتشارها بأرجاء الجمهورية واستمرارًا لإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصولهم على الخدمات في سهولة ويسر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.