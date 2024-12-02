تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الطفل ضحية "الدارك ويب" بشبرا الخيمة لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، محاكمة المتهمين بقتل طفل في شبرا الخيمة وتصوير مقاطع مرئية للتمثيل بجثمان المجني عليه بهدف التربح منها وبيعها عبر شبكة الإنترنت، إلى جلسة غدٍ لمشاهدة ما تبقى من فيديوهات الأحراز.

محاكمة قاتلي طفل شبرا الخيمة

وشهدت محكمة جنايات بمحافظة القليوبية، تشديدات أمنية لبدء جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة، وتتم المحاكمة فى جلسة سرية مغلقة، كما شهدت جلسة المحاكمة اليوم السماح لدفاع المتهمين بالحصول على التحقيقات الخاصة بالواقعة من دولة الكويت والتى كان يقيم بها المتهم الثانى فى القضية.

جريمة الدارك ويب بشبرا الخيمة

وشهدت الجلسات الماضية، تقديم النيابة العامة تقرير اللجنة الثلاثية بمصلحة الطب النفسي، الخاص بالمتهم الثانى بواقعة مقتل طفل شبرا الخيمة وتصويره والتمثيل بجثته، والذى جاء أن المتهم لا يعانى أية ضلالات نفسية وأن بكامل قواه العقلية، كما أنه كان مسؤولا مسؤولية كاملة عن ارتكاب الواقعة.

كما قدمت النيابة العامة، ممثلا عنها محمد جمال عبد الناصر وكيل النائب العام، مرافعة نارية، أمام هيئة الدائرة الأولى بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، بشأن واقعة مقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، على يد متهمين والتمثيل بجثته وتصويره عاريا، حيث أكد أن المتهمين كانوا ذئابا بشرية لم يشفع ضعف المجنى عليه لهم برحمته ولم تأخذهم به شفقة لإشباع نفوسهم الدنيئة سواء من الحصول على المال أو النفس السادية للمتهم الثاني.

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