ضبط 409 قطع أثرية بحوزة أحد الأشخاص في أسيوط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 409 قطع أثرية بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتيج بأسيوط) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار بها ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد 409 قطع أثرية "48 تمثال ورأس تمثال – 350 عملة معدنية - 2 قناع خشبى – قطعة حجرية – مركب فخارى – 3 جعران – 2 تميمة").

وبمواجهته اعترف بتحصله على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب غير المشروع بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو تيج بقصد الاتجار بها، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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