الإثنين 02 ديسمبر 2024
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حوادث

النائب العام يفتتح فعاليات دورة استراتيجية تنمية القيادة الوطنية لأعضاء النيابة العامة

من فعاليات دورة استراتيجية
من فعاليات دورة استراتيجية القيادة الوطنية

افتتح النائب العام  المستشار محمد شوقي، أعمال الدورة التدريبية المنعقدة بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، تحت عنوان "استراتيجية تنمية القيادة الوطنية لأعضاء النيابة العامة"، وذلك بحضور اللواء أركان حرب دكتور طارق هلال مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ولفيف من قادة وأعضاء النيابة العامة، ونخبة من الأكاديميين والخبراء الاستراتيجيين.


كلمة النائب العام

 وخلال كلمته الافتتاحية؛ أعرب  النائب العام عن ترحيبه بالحضور، مشيرًا إلى أن الدورة تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون المثمر بين النيابة العامة وجميع جهات ومؤسسات الدولة، لبناء الإنسان المصري، وذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".


كما تهدف الدورة إلى صقل أعضاء  النيابة العامة وزيادة درجة وعيهم بالتحديات الوطنية المختلفة. 

وألقى اللواء أركان حرب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تنفيذ هذه البرامج الوطنية، التي تعزز قيم الشعور الوطني، وتسهم في تشكيل الوعي المجتمعي والإلمام الكامل بما تواجهه الدولة المصرية من تحديات. 

وتبادل المستشار  النائب العام واللواء أركان حرب مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، الدروع التذكارية للجهتين. 

يشار إلى أن هذه الدورة تتضمن موضوعات عدة، أهمها: النمط القيادي في تعزيز الأمن القومي، والدبلوماسية المصرية تجاه القضايا المعاصرة، والجمهورية الجديدة وبناء المستقبل، والتحديات الاقتصادية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.

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النائب العام المستشار محمد شوقي النيابة العامة استراتيجية تنمية القيادة الوطنية لأعضاء النيابة العامة

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