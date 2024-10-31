الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الطرق الصحيحة لإنقاص الوزن حفاظا على الصحة (فيديو)

إنقاص الوزن، فيتو
إنقاص الوزن، فيتو

إنقاص الوزن من الأمور التي تسبب هوسا للعديد من الفتيات لدرجة أنهن يلجأن إلى أدوية التخسيس المختلفة دون الوعي بمدى مخاطرها.

وللأسف، أدوية التخسيس تدمر الكبد وتؤثر على وظائف باقي أجهزة الجسم، ويحذر منها الأطباء كثيرا حفاظا على الصحة.

مخاطر أدوية التخسيس 

وتقول الدكتورة إيناس صبري الصعيدي أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، في لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية القناة الأولى: إن أدوية التخسيس تؤثر بشكل سلبي على الكبد وممنوع تناولها نهائيا حفاظا على الصحة، فمن الأفضل اتباع أنظمة الريجيم الصينية التي تساعد في إنقاص الوزن دون أي مخاطر على الصحة.

مخاطر إنقاص الوزن سريعا

وأضافت إيناس، أن اتباع أنظمة ريجيم قاسية وسريعة تضعف الجيم وتنقص الوزن سريعا، ولكن بمجرد التوقف عنها يزداد وزن الجسم بشكل أسرع، لذا يجب إنقاص الوزن بشكل تدريجي ومن خلال نظام ريجيم متوازن وصحى يساعد فى إنقاص الوزن ببطء.

وتابعت، أن إنقاص الوزن لا يجوز ا يكون من خلال نظام ريجيم لفترة محددة لأن ذلك يعيد الوزن مرة أخرى بينما يجب أن يكون تغيير كامل لنمط الحياة، كن حيث التغذية السليمة التي تعتمد على الوجبات الصحية خالية الدهون وقليلة السعرات الحرارية ما يساعد في انقاص بشكل صحى.

وأوضحت الدكتورة إيناس أنه يجب تناول الطعام المسلوق والابتعاد عن الدهون والمسبكات والإكثار من تناول الخضروات والبروتينات، مع العلم أن الدهون سعراتها الحرارية أضعاف الموجودة فى الخضراوات والبروتينات لذا يجب الاهتمام على البروتينات والخضروات فى الطعام والتخلى عن الدهون والنشويات حفاظا على الصحة.

وعن ممارسة الرياضة، أكدت الدكتورة إيناس صبري ضرورة ممارسة الرياضة قبل الطعام وليس بعده ويفضل ممارسة رياضة المشى لأنها ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم وتنشيط الجسم وتقوى العضلات والمناعة.

txt

المكسرات تساعد على فقدان الوزن وتحافظ على صحة القلب

txt

أفضل أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن الزائد بدون ريجيم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

انقاص الوزن الريجيم أدوية التخسيس الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن الدكتورة إيناس صبرى الصعيدي الصحة صحة الدكتورة إيناس صبري الصعيدي أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة

مواد متعلقة

أفضل أنظمة ريجيم لتقوية المناعة

ريجيم متوازن يساعدك على التخلص من دهون البطن والأرداف

أفضل أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن الزائد بدون ريجيم

نصائح مهمة تساعدك فى إنقاص الوزن سريعا وبشكل صحى

الأكثر قراءة

إثيوبيا تبدأ في تجفيف النهر، والخبراء يكشفون كارثة: أديس أبابا تغلق مفيض سد النهضة

أستاذ بجامعة هارفارد يكشف حقائق مثيرة بشأن مرض الراحل مصطفى فهمي وعمره الحقيقي

معلول يفجر مفاجأة جديدة بشأن علاقته بالأهلي

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

التوقيت الشتوي، احذر التعامل بمحافظ الكاش لشركات المحمول خلال هذه الفترة

كواليس رحيل المعد النفسي الجديد للنادي الأهلي

الأعلى للجامعات الخاصة يوافق على مد فترة صلاحية شهادة الثانوية العامة إلى 5 سنوات

49 جنيها رسميا في البنوك المصرية.. ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

منوعات

المزيد

ماسك يستحوذ على مجمع سري لجمع شمل عائلته، فما القصة؟

إعصار قوي يضرب تايوان ويتسبب في إصابة 27 شخصًا

مصرع أم وطفليها بعد قفزهم من أعلى شلالات نياجارا

دراسة: الحرارة قد ترتفع 10 درجات في القطب الشمالي نهاية القرن الـ21

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والرمان في سوق العبور

حركة مؤشر أسعار الفضة عالميا، الأونصة وصلت لهذا المستوى

الطماطم تسجل انخفاضا جديدا، أسعار الخضراوات اليوم الخميس في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق سكن مصر في الطرح الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمار بن ياسر (1 – 2)

الجامع الأزهر يشدد على أهمية تعليم الأطفال الاقتصاد في الإنفاق وفهم أساليب الدعاية والإعلان

ما حكم الدعاء بالموت على من ظلمني؟ أمين الفتوى يرد بمفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads