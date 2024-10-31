الطرق الصحيحة لإنقاص الوزن حفاظا على الصحة (فيديو)

إنقاص الوزن من الأمور التي تسبب هوسا للعديد من الفتيات لدرجة أنهن يلجأن إلى أدوية التخسيس المختلفة دون الوعي بمدى مخاطرها.

وللأسف، أدوية التخسيس تدمر الكبد وتؤثر على وظائف باقي أجهزة الجسم، ويحذر منها الأطباء كثيرا حفاظا على الصحة.

مخاطر أدوية التخسيس

وتقول الدكتورة إيناس صبري الصعيدي أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومي للبحوث، في لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية القناة الأولى: إن أدوية التخسيس تؤثر بشكل سلبي على الكبد وممنوع تناولها نهائيا حفاظا على الصحة، فمن الأفضل اتباع أنظمة الريجيم الصينية التي تساعد في إنقاص الوزن دون أي مخاطر على الصحة.

مخاطر إنقاص الوزن سريعا

وأضافت إيناس، أن اتباع أنظمة ريجيم قاسية وسريعة تضعف الجيم وتنقص الوزن سريعا، ولكن بمجرد التوقف عنها يزداد وزن الجسم بشكل أسرع، لذا يجب إنقاص الوزن بشكل تدريجي ومن خلال نظام ريجيم متوازن وصحى يساعد فى إنقاص الوزن ببطء.

وتابعت، أن إنقاص الوزن لا يجوز ا يكون من خلال نظام ريجيم لفترة محددة لأن ذلك يعيد الوزن مرة أخرى بينما يجب أن يكون تغيير كامل لنمط الحياة، كن حيث التغذية السليمة التي تعتمد على الوجبات الصحية خالية الدهون وقليلة السعرات الحرارية ما يساعد في انقاص بشكل صحى.

وأوضحت الدكتورة إيناس أنه يجب تناول الطعام المسلوق والابتعاد عن الدهون والمسبكات والإكثار من تناول الخضروات والبروتينات، مع العلم أن الدهون سعراتها الحرارية أضعاف الموجودة فى الخضراوات والبروتينات لذا يجب الاهتمام على البروتينات والخضروات فى الطعام والتخلى عن الدهون والنشويات حفاظا على الصحة.

وعن ممارسة الرياضة، أكدت الدكتورة إيناس صبري ضرورة ممارسة الرياضة قبل الطعام وليس بعده ويفضل ممارسة رياضة المشى لأنها ترفع معدلات حرق الدهون بالجسم وتنشيط الجسم وتقوى العضلات والمناعة.