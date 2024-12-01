الإثنين 02 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الكركدية الساخن لإنقاص الوزن وخفض مستويات السكر والضغط

الكركدية
الكركدية

فوائد الكركدية الساخن، الكركدية من الأعشاب الشهيرة التى لها مذاق مميز وشكله مختلف، فهو زهور حمراء اللون تقدم بطرق مختلفة، حيث يمكن تناوله كمشروب دافئ أو كعصير مثلج ومنعش.

وفوائد الكركدية الساخن، عديدة لقيمته الغذائية العالية، حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

أهمية تناول الكركدية الساخن 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكركدية من المشروبات المفضلة في العديد من الثقافات حول العالم، خاصة في البلدان العربية والمصرية، ويتم تحضير الكركدية عن طريق غلي زهور الكركدية المجففة، ويتميز بلونه الأحمر الزاهي وطعمه المميز، ويعتبر الكركديه الساخن من المشروبات التي تحمل العديد من الفوائد الصحية التي جعلته يحظى بشعبية كبيرة.

فوائد الكركدية الساخن 
فوائد الكركدية الساخن 

فوائد الكركدية الساخن للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد الكركدية الساخن:-

  • الكركدية من المشروبات المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية، وأظهرت الدراسات أن تناول الكركدية يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، مما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
  • الكركدية يحتوي على مركبات تعمل على توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد في تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم.
  • يحتوي الكركدية على مضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة الالتهابات والأضرار الناتجة عن الجذور الحرة في الجسم، هذه المركبات تساعد في تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.
  • الكركدية الساخن يساعد في تحسين عملية الهضم، كما يساعد في تخفيف بعض مشاكل المعدة مثل عسر الهضم والانتفاخ، كما يُعتقد أن الكركدية يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض المعوية.
  • تناول الكركدية يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد، وهذا يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين.
  • للكركدية تأثير إيجابي في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله مفيد لمرضى السكري أو أولئك المعرضين للإصابة به، لأن المركبات الموجودة في الكركديه تساعد في تحسين حساسية الأنسولين.
  • الكركدية يحتوي على خصائص قد تساهم في تحسين عمليات الأيض وحرق الدهون، حيث يساعد تناوله بشكل منتظم في تسريع عملية حرق الدهون وتقليل الوزن.
  • يساعد الكركدية في تحسين صحة الجلد بفضل احتوائه على فيتامين C الذي يعد أحد الفيتامينات الأساسية لبشرة صحية، كما يساعد في تقليل التجاعيد والحفاظ على مرونة الجلد.

 

txt

فوائد حب الرشاد، ينظم ضغط الدم ويخلصك من مشاكل المعدة

txt

فوائد الحديد، يمنح الطاقة ويقلل من خطر الولادة المبكرة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكركدية الكركديه الساخن فوائد الكركديه الساخن فوائد الكركديه الساخن للصحة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

5 فوائد صحية للخرشوف في فصل الشتاء (إنفوجراف)

فوائد الكركم، يعالج التهابات المفاصل ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد الجزر، يحمي من السكتات الدماغية وأمراض القلب والسرطان

فوائد بذور الشيا، مهمة لمرضى السكر والكوليسترول وتقوي العظام

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لوفاة اللاعب عمرو كالوشا

ليست النهاية، آخر ما كتبه عمرو كالوشا لاعب ساحة ناصر قبل وفاته بالشرقية

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة صادمة بشأن اتفاق صندوق النقد

رئيس شعبة الذهب يكشف عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة (فيديو)

عملاق أوروبي جديد يدخل صراع ضم محمد صلاح

حارس مانشستر سيتي: جماهير ليفربول تستحق ما فعله جوارديولا معهم

خبير تحكيمي يكشف أحقية الأهلي لركلة جزاء أمام البنك

سعر الجنيه الذهب في الصاغة (تحديث لحظي)

منوعات

المزيد

بعد إلغاء حكم الإعدام، إطلاق سراح المغني الإيراني توماج صالحي

100 قتيل في اشتباكات بين مشجعين خلال مباراة كرة قدم بـ غينيا (فيديو)

دراسة: التدخين الإلكتروني يؤذي الأوعية الدموية

بريطانيا تستعين بـ كلب بوليسي لمكافحة أمراض النباتات المدمرة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز في الأسواق مساء اليوم الأحد 1/12/2024

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات بايك في ديسمبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 2 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية