الإثنين 02 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة أعمدة خرسانية وتعدٍ على الأرض الزراعية بالدقهلية

إزالة أعمدة خرسانية
إزالة أعمدة خرسانية بالمنصورة، فيتو

شنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة في محافظة الدقهلية  حملات إزالة المخالفات فى المهد لأعمدة خرسانية تعد على الأرض الزراعية وسلم تعد على الطريق العام بقريتي ميت خميس واويش الحجر.

حملات مكثفة لإزالة التعديات

وذلك فى إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعديات والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء والازالة الفورية لكافة التعديات بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض  وزير التنمية المحلية.

البناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة 

 أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن كافة أشكال التعديات وبمقدمتها التعديات بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

حملة على كافة المباني بمركز المنصورة 

وفى ذات السياق، نفذت رئاسة مركز ومدينة المنصورة برئاسة رحاب المزين رئيس المركز حملة على كافة المبانى الكائنة بنطاق المركز لبيان المخالف منها، ومتابعة العقارات المخالفة التى تم اتخاذ إجراءات سابقة بشأنها.

إزالة أعمدة وسلم في ميت خميس واويش 

وقد تمكنت الحملة من إزالة أعمدة خرسانية تعد على الأرض الزراعية بقرية ميت خميس، وإزالة سلم تعد على الطريق العام بقرية اويش الحجر.

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إحالة جميع المخالفات للنيابة العسكري

وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.


فيما أكدت " المزين " ان المحافظة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة،وقالت بان هناك توجيهات مشددة باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر.

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