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بعد إزالة 1500 مقبرة داخلها أكفان من الشكائر، فيديو يكشف ألاعيب سماسرة الموت بالخانكة

حيل المخالفين بالبناء
حيل المخالفين بالبناء علي المقابر بالقليوبية، فيتو

تجارة المقابر في الخانكة بمحافظة القليوبية تصدرت المشهد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد أن وصل سعر المتر لـ20 ألف جنيه وسط إقبال كبير من المواطنيين الذين وقعوا ضحية سماسرة الموت وأصبحوا في فخ المخالفات، حيث أزالت محافظة القليوبية نحو 1500 مقبرة ومازالت المخالفات ترتكب وفي طريقها للإزالة.

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حيل المسؤولين بالخانكة للمقابر المخالفة.

 

فيتو حصلت على بعض الفيديوهات من داخل المقابر المخالفة بالخانكة القليوبية  تكشف ألاعيب السماسرة، حيث تم وضع أكفان داخلها وعندما افتضح الأمر وجدوها تحتوي على شكائر ومخلفات لخداع المسؤلين لتفادي المخالفات، وبالتالي الإزالات.

 

محافظ القليوبية: عدم التهاون مع أي من المخالفين

وفي السياق ذاته أكد "محافظ القليوبية " عدم التهاون مع أي من المخالفين وتطبيق القوانين بكل حسم وقوة لتحقيق الردع العام وللحفاظ على هيبة الدولة والتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز ولجان المتابعة لإزالة أي تعديات في المهد لاسترداد حق الشعب والحفاظ على رقعة الأرض الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء بإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بصورة فورية لفرض هيبة الدولة.

 

محافظ القليوبية: رصد حالات البناء المخالف من خلال فرق المتابعة الميدانية 

وأكد محافظ القليوبية  أنه تم رصد حالات البناء من خلال فرق المتابعة الميدانية، وعلى الفور تم النزول بالمعدات والإزالة الفورية في المهد مشددا على اتخاذ أقصى العقوبات ضد المخالفين، ومنع أي حالات بناء جديدة والتعامل معها بشكل لحظي.

 

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