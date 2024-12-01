محافظ الدقهلية: المنطقة الصناعية بجمصة على رأس الأولويات ونعمل على تطويرها لدعم الصناعة

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تأتي أهمية المنطقة الصناعية بجمصة علي رأس الاولويات ونعمل بكل الجهد علي تطويرها لدعم الصناعة والمستثمرين تنفيذا للسياسة العامة للدولة.



اجتماع لتطوير المناطق الصناعية

وذلك في اطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالصناعة ودعمه المستمر للصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين بالمحافظات.



حيث عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنطقة الصناعية وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح الدين ابو كريشه السكرتير العام للمحافظة والمستشار رضوان السعيد المستشار القانوني والدكتور ايهاب منصور معاون المحافظ وعصام حجاج مدير عام التنمية الاقتصادية والاستثمار، والسيد عوض مدير الاستثمار والعميد محمود حمدي المدير العام الجديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه ومحمد عبد اللطيف نائب مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة ورؤساء قطاعات المرافق والخدمات ومديري الادارات المختصة.

المنطقة الصناعية بجمصة علي رأس الاولويات



وفي بداية الاجتماع أكد اللواء "مرزوق" علي اهمية المنطقة الصناعية بـ جمصة مشيرا انها تأتي علي رأس الاولويات مؤكدا ان علينا ان نعمل بكل الجهد للعمل علي تطويرها لدعم الصناعة والاستثمار والمستثمرين وذلك تنفيذا للسياسة العامة للدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية..

المدير الجديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه يستعرض خطته



وخلال الاجتماع استمع اللواء" مرزوق"الي تقرير عرضه المدير الجديد للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه وخطته المستقبلية للعمل بالمنطقة.

العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين

ووجه محافظ الدقهلية لمدير الجهاز التنفيذي للمنطقة ونائبه علي ضرورة العمل المستمر لتقديم الخدمات المتكاملة للاستثمار والمستثمرين من خلال تفعيل منظومة العمل لجميع العاملين بالجهاز، مشيرا ان العمل الميداني ومتابعة الاداء داخل المنطقة خاصة فيما يتعلق بالمنظومة الامنية بالمنطقة احد الاساسيات التي يتم التقييم علي اساسها خلال الفترة القليلة القادمة.

وقال "مرزوق" لابد ان يكون هناك جهد مضاعف ومكثف والعمل الجاد بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات لخدمة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة.

اعادة ومراجعة منظومة الامن بالمنطقة الصناعية

وطالب " مرزوق"باعادة ومراجعة منظومة الامن بالمنطقة الصناعية وتنفيذ استراتيجية أمنية تعمل وفق ضوابط محددة تركز علي المحاور الاساسية بمداخل ومخارج المنطقة والمناطق البينية بين المصانع مشيرا لضرورة رفع كفاءة منظومة العمل بشركة الامن القائمة علي العمل حاليا وزيادة اعداد العاملين لزيادة الاطقم الامنية داخل المنطقة حرصا علي مصالح المستثمرين.

التفاعل التام والتواجد مع المستثمرين للتعرف علي مشكلاتهم



وأكد "مرزوق" علي انه مطلوب منا جميعا كأجهزة تنفيذية التفاعل التام والتواجد مع المستثمرين للتعرف علي مشكلاتهم والعمل علي حلها فورا لدفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري.

تعظيم ورفع كفاءة الخدمات المتنوعة للمستثمرين

كما أكد "مرزوق"علي ضرورة تعظيم ورفع كفاءة الخدمات المتنوعة للمستثمرين بالمنطقة الصناعية ولابد من مشاركة المستثمرين بالمنطقة في اعمال رفع كفاءة الخدمات بالمنطقة من خلال تفعيل جهود جمعية المستثمرين بالمنطقة.

الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمنطقة ال108 فدان

وخلال الاجتماع تابع " مرزوق" الموقف التنفيذي لتوصيل المرافق لمنطقة ال108 فدان حيث تم الانتهاء من توصيل المرافق بالمنطقة بنسبة 100٪ وقطع الاراضي بها جاهزة للاستثمار.

تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الاسكان لمراجعة كافة المحاور بالمنطقة

وقرر "مرزوق"تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الاسكان لمراجعة كافة المحاور بالمنطقة ووضع تصور شامل لرفع كفاءة المنطقة من حيث النهوض بالاضاءة والتشجير والتجميل والبيئة.

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