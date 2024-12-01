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القومي للمرأة بالبحيرة ينفذ دورات تدريبية للتثقيف المالي بقرى حياة كريمة

فعالية المجلس القومي
فعالية المجلس القومي للمرأة بالبحيرة

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، مقررة الفرع، دورتين تدريبيتين بهدف تمكين السيدات من خلال توفير المعرفة والمهارات المالية التي تساعدهن على تحسين أوضاعهن الاقتصادية، بما ينسجم مع رؤية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتحقيق حياة كريمة ومستدامة، والتي استفاد منهما 60 سيدة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يتم تنفيذه بقرى مبادرة "حياة كريمة".

المرحلة الجديدة للبرنامج التي تستمر على مدار خمسة أيام

واستهدفت تلك الدورات التثقيف المالي للسيدات ضمن المرحلة الجديدة للبرنامج التي تستمر على مدار خمسة أيام، وقد تم تنفيذ فعاليات اليوم الأول والثانى من الدورات بقريتى الضهرية وبرقامه بمركز ايتاى البارود

اختيار الوسيلة الأنسب وفق الأهداف المالية

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي المالي لدى السيدات، من خلال تناول مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها ووسائل الادخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب وفق الأهداف المالية ووسائل التمويل والقروض واحتساب قيمتها وكذا التعامل مع المؤسسات المالية بالإضافة لأهمية التأمين ودوره في تحقيق الاستقرار المالي.

 

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المجلس القومي للمرأة محافظ البحيرة حياة كريمة

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