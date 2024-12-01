تنفيذ 4 حالات إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة اليوم، بتوجيهات حسين الزمقان رئيس المركز وبمتابعة الزين أبو على الأنصاري نائب رئيس المركز وأحمد البتيتى رئيس قرية طوخ حملة لتنفيذ أحكام الإزالات بمختلف قرى المركز.



حيث تم تنفيذ ٤ حالات إزالة فورية بناحية مدينة نقادة وقرية طوخ عبارة عن تعد على الأراضي زراعية ببناء أسوار بارتفاعات متفاوتة على مساحة ٩٩٥ مترا تقريبًا.

التصدي لحالات التعدي على الاراضي

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بالمواطنين بعدم القيام بأعمال البناء بدون ترخيص والتعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى لا يتعرض المخالف لإلى المساءلة القانونية.



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بالتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص.

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