الإسكان تجري قرعة علنية لتخصيص 878 شقة بمشروع جنة في المنصورة الجديدة

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية قرعة العلنية اليدوية لتخصيص 878 وحدة سكنية بمشروع جنة بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر.

وطرحت الهيئة 878 وحدة بمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة، بنظام الحجز الفوري من جهاز المدينة.وسبق طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ١٦٤٥ وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة بنظام الحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية.

وأنظمة سداد الشقق كالتالي:

نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

ويقوم جهاز المدينة بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

موعد استئناف سحب كراسات شروط شقق سكن لكل المصريين 5

كما قررت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استئناف سحب كراسات شروط إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٥" من مكاتب البريد يوم الأربعاء المقبل ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك بعد إيقاف بيع الكراسات بصورة مؤقتة، خلال الفترة من السبت ٣٠ نوفمبر وحتى الثلاثاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٤ ، لمنح الفرصة كاملة لأصحاب المعاشات لاستلام معاشاتهم بسهولة ويسر.

كما تقرر مد فترة شراء كراسة الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز حتى يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأوضحت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع ٢٢٠٧٤٠ كراسة شروط، بينما سدد ٤٢٧٥٧ مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور ٣ أيام فقط من الإعلان.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن كراسات الشروط متوفرة بكميات كبيرة في مكاتب البريد، ويجري طباعة أعداد كبيرة منها بصورة دورية وتوريدها لمكاتب البريد المميكن المعلن عنها مسبقًا، والبالغ عددها نحو ٤٠٠ مكتب بريد مميكن.

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