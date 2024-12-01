أخبار الحوادث اليوم، تفحم 3 جثث فى حريق وتصادم سيارتين، قرارات قضائية فى رشوة وزارة التموين وقتل صاحب مقهى أسوان، إحالة طبيبة مستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
تخصص في تجارة المخدرات والأسلحة، القبض على تشكيل عصابى شديد الخطورة بمطروح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية، فى ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمطروح .
مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين واشتعال النيران بهما بأسوان
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، اليوم الأحد، فى حادث تصادم سيارة ملاكى وأخرى ربع نقل، على الطريق الزراعى بمحافظة أسوان، مما أدى إلى اشتعال النيران فى السيارتين.
سقوط 8 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط 8 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع الي جلسة 8 يناير المقبل.
تأجيل محاكمة المتهم بقتل قهوجي في مصر الجديدة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة لجلسة الأول من يناير المقبل.
إحالة طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة طبيبة بمستشفى كفر الدوار للمحاكمة التأديبية.
إحالة 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بأبو النمرس للمحاكمة الجنائية
أمرت نيابة الجيزة بإحالة 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في أبو النمرس، للمحاكمة الجنائية.
النيابة الإدارية: اليوم آخر موعد لمسابقة حقوق الإنسان وذوى الاعاقة
استقبلت اليوم وحدة شؤون المرأة بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع مركز الدراسات والبحوث، الأبحاث الخاصة بالمسابقة البحثية الثانية المعلن عنها في مجال حقوق الإنسان، حقوق المرأة، وذوي الإعاقة.
تفاصيل انهيار أجزاء من عقار في الشرابية دون خسائر بشرية
شهدت منطقة الشرابية انهيارا جزئيا من عقار بدون وقوع خسائر بشرية، فيما قامت الأجهزة المختصة بإخلاء العقار من قاطنيه لحين فحص سلامته.
الجريمة المركبة، طالبة تنجب من شقيقها سفاحا والأخ الثالث يتخلص من الرضيعة في الجيزة
أنجبت طالبة بالتعليم الإعدادى طفلة بعد ممارستها الرذيلة مع شقيقها طالب الثانوى بالجيزة لتكتمل الجريمة الأسرية بإلقاء الشقيق الثالث لهما للرضيعة فى الشارع ما تسبب فى وفاتها.
الإعدام لعامل حرق 5 أشخاص وشرع في قتل 5 آخرين بالإسكندرية
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير محمد علي شرباش رئيس المحكمة، المتهم "ط. م ال" عامل، بالإعدام شنقا، عما أسند إليه عن الاتهامات الآتية: الأول والثاني والثالث والخامس بحرق وقتل 5 أشخاص، وبالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه في الاتهام الرابع، وألزمته بالمصاريف الجنائية في الشروع في قتل 5 آخرين، ومصادرات الأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه، بوضع نار عمدا وقتل المجني عليهم.
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