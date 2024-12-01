الإثنين 02 ديسمبر 2024
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الإعدام لعامل حرق 5 أشخاص وشرع في قتل 5 آخرين بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية،
محكمة الإسكندرية، فيتو

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير محمد علي شرباش رئيس المحكمة، المتهم "ط. م ال" عامل، بالإعدام شنقا، عما أسند إليه عن الاتهامات الآتية: الأول والثاني والثالث والخامس بحرق وقتل 5 أشخاص، وبالسجن 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه في الاتهام الرابع، وألزمته بالمصاريف الجنائية في الشروع في قتل 5 آخرين، ومصادرات الأدوات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه، بوضع نار عمدا وقتل المجني عليهم.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3184 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك، يفيد بقيام المتهم "ط.م.ال" بإشعال النيران في العقار محل الواقعة يقطنه أسرة كاملة وسكان آخرين، وهما المجني عليهم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم "ط.م.ال" عامل، وضع عمدا النار بالمسكن الكائن بشارع الجمرك، بعد أن أعد مادتين معجلتين للاشتعال وهما كحول وجازولين وانتظر حتى الليل ووضع قطعة من القماش والقطن بهما المواد القابلة للاشتعال، فنشب الحريق بكامل العقار ونشأ عن ذلك الحريق وفاة المجني عليهم كل من " خ.ا.ب" و" ش.إ.ع" و" أ.خ.ب" و" ن.خ.ب" و" ر.ا.ب"، وكان ذلك عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على إثر توهمه بقيام قاطني العقار بصنع سحر له، فسولت له نفسه التخلص منهم، ففكر ودبر له شيطانه مخططا لذلك، كما تسبب في الشروع في قتل كل من " أ.ا.خ" و" م.ا.ال" و" ح.ا.ع" و" ك.ع.م" و" م.ا.ا"، بعد أن أضرم النيران بالعقار محل سكن المجني عليهم المكون من طابق أرضي وطابقين علويين.

كما أضافت التحريات، أن المتهم متعاطي لجوهر مخدر الحشيش، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

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