ضبط فرد أمن إداري لسرقته الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية بالشروق

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط فرد أمن إدارى، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب بالشروق.

ضبط فرد أمن ادارى لسرقته الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية بالشروق

تعود الواقعة عندما تم ضبط (فرد أمن إداري بإحدى الشركات) بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية تحت التشطيب، وبمواجهته إعترف بارتكابه (4 وقائع سرقة بذات الأسلوب)، وأقر بالتصرف فى الأسلاك الكهربائية المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الأسلاك الكهربائية المستعملة المستولى عليها.

سرقة الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية بالشروق

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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