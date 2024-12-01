سقوط 8 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط 8 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

سقوط 8 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية

ضبط (عامل – له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد والتعدي على أحد قاطنيها مستخدمًا "صاعقا كهربائيا"، واستيلائه على (هاتف محمول – مبلغ مالى).

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الصاعق المستخدم فى ارتكاب الواقعة).



كما ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول"– لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما (11 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وأقرا بالتصرف فى المسروقات لدى عميلين "سيئي النية" (مقيمين بدائرة القسم) تم ضبطهما، وأرشدا عن (المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"

كما ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، التشكيل الأول مكون من (عاطلين، سائق – لاثنين منهم معلومات جنائية).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (7 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة قسمى شرطة "ثالث أكتوبر – حدائق الأهرام"، وتم بإرشادهم ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها).

أما التشكيل الثانى فيتكون من (عاطلين - لهما معلومات جنائية).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة أقسام شرطة "العمرانية – الطالبية – بولاق الدكرور"، وتم بإرشادهما ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.