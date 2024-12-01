الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سقوط 8 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر

سقوط 8 لصوص لسرقة
سقوط 8 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية، فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، من ضبط 8 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

سقوط 8 لصوص لسرقة المساكن والدراجات النارية 

ضبط (عامل – له معلومات جنائية) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة من داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد والتعدي على أحد قاطنيها مستخدمًا "صاعقا كهربائيا"، واستيلائه على (هاتف محمول – مبلغ مالى).

ضبط فرد أمن إداري لسرقته الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية بالشروق

ضبط عامل لتزويره المحررات الرسمية فى الفيوم

 وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة عمله طرف المجنى عليه وعلمه بثرائه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها – الصاعق المستخدم فى ارتكاب الواقعة).
 

كما  ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول"– لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "التسلق".

 وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما (11 واقعة سرقة بذات الأسلوب)، وأقرا بالتصرف فى المسروقات لدى عميلين "سيئي النية" (مقيمين بدائرة القسم) تم ضبطهما، وأرشدا عن (المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

 سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك" 

كما ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، التشكيل الأول مكون من (عاطلين، سائق – لاثنين منهم معلومات جنائية).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (7 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة قسمى شرطة "ثالث أكتوبر – حدائق الأهرام"، وتم بإرشادهم ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها).

أما التشكيل الثانى فيتكون من (عاطلين -  لهما معلومات جنائية).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة أقسام شرطة "العمرانية – الطالبية – بولاق الدكرور"، وتم بإرشادهما ضبط (جميع الدراجات النارية المستولى عليها)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ زايد وأكتوبر بولاق الدكرور سرقة المساكن سرقات الدراجات النارية سرقات المساكن ضبط تشكيل عصابي شرطة أول الشيخ زايد قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

ضبط فرد أمن إداري لسرقته الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية بالشروق

ضبط عامل لتزويره المحررات الرسمية فى الفيوم

القبض على عاطل بتهمة سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالزيتون

تحرير 1384 مخالفة الملصق الإلكتروني والتحفظ على 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

القبض على فتاة بتهمة أداء حركات استعراضية بدراجة نارية فى مدينة نصر

القبض على لص سرقة سيارة أمام مجمع محاكم سوهاج

حالة الطرق اليوم، زحام مروري بكورنيش النيل ومحور 26 يوليو وامتداد شارعي رمسيس وفيصل

ضبط 24 بلطجيا وهاربا من المراقبة و49 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

جريمة تهز القليوبية،عاطل يذبح زوجته وطفليه ويشعل النيران في والدته وشقيقه

منوعات

المزيد

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

أميرة ويلز تتحدث عن أفضل هدية في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية