الأحد 01 ديسمبر 2024
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حوادث

قرار قضائي ضد معالج روحاني تعدى على سيدة بالجيزة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس معالج روحاني متهم بالتعدي على سيدة والاستيلاء على مبلغ مالي، بعد إيهامها بعلاجها من السحر.

 

وخلال التحقيقات كشفت السيدة، أن المتهم اعتدى عليها، وأوهمها بالزواج منها عرفيًّا، والاستيلاء على مبلغ مالي، بحجة علاجها من السحر.

 

وألقت رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

القبض علي المتهم بالحيزة

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من سيدة اتهمت فيه معالج روحاني بالاحتيال عليها، وأنه اعتدى عليها، وأوهمها بالزواج منها عرفيا، والاستيلاء على مبلغ مالي، بحجة علاجها من السحر.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

 

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أمن الجيزة معالج روحاني الجيزة

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