الإثنين 02 ديسمبر 2024
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حوادث

تفاصيل انهيار أجزاء من عقار في الشرابية دون خسائر بشرية

انهيار عقار
انهيار عقار

شهدت منطقة الشرابية انهيار جزئى من عقار بدون وقوع خسائر بشرية، فيما قامت الأجهزة المختصة بإخلاء العقار من قاطنيه لحين فحص سلامته.

انهيار جزئي من عقار في الشرابية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بتعرض عقار لانهيار جزئي بمنطقة الشرابية،  وعلى الفور إنتقلت أجهزة أمن وقوات الإنقاذ البرى وسيارة إسعاف  وأجهزة حى الشرابية الى مكان البلاغ.

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بالانتقال والفحص تبين من المعاينة، انهيار جزئى من  العقار، بدون وقوع خسائر بشرية، وتم إخلاء سكان العقار وإخطار رئاسة الحي، وكلفت الجهات المختصة بندب لجنة  لمعاينة عقار الشرابية المنهار، للوقوف على ملابساته، ولمراجعة سجلات العقارات الآيلة للسقوط، لبيان ما إذا كان قد صدر له قرار بالإزالة.

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الأجهزة الأمنية العقارات الآيلة للسقوط منطقة الشرابية انهيار جزئى من عقار الشرابية

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