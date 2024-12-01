إحالة 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بأبو النمرس للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار في أبو النمرس، للمحاكمة الجنائية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين عثر بحوزتهم على أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة بعمق عدة أمتار.

واعترف المتهمون في التحقيقات بسعيهم للتنقيب عن الآثار، للوصول للكسب السريع.

القبض على المتهمين بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تشير لتورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار، داخل عقار بأبو النمرس.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وعثر على حفرة بعمق عدة أمتار، كما ضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

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