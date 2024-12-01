القبض على فتاة بتهمة أداء حركات استعراضية بدراجة نارية فى مدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن قيام قائدة دراجة نارية بالسير برعونة وبدون لوحات معدنية وأداء حركات استعراضية وضبط مرتكبة الواقعة.

القبض على فتاة لقيامها بحركات استعراضية بموتوسيكل فى مدينة نصر

تعود الواقعة عندما تم تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن قيام قائدة دراجة نارية بالسير برعونة وبدون لوحات معدنية وأداء حركات استعراضية، معرضةً حياتها والمواطنين للخطر، وبالفحص تم تحديد وضبط الدراجة "بدون لوحات معدنية" وقائدتها طالبة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدتها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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