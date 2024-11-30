البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

شهدت مدينة بورصة التركية ، حادثة طريفة، عندما تم العثور على فردة حذاء نسائية، لتبدأ عملية البحث عن صاحبتها كما لو كانت بطلة الحكاية العالمية الشهيرة (سندريلا).

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا

ووقعت الحادثة في متجر كبير للأواني المنزلية بعد أن توافد إليه عدد كبير من النساء ومن مختلف الأعمار، بالتزامن مع تنزيلات كبيرة تدافعت الزبونات للاستفادة منها في مشترياتهنَّ.

وفقدت إحدى الزبونات فردة حذائها خلال عملية التدافع لدخول المتجر، قبل أن يعثر عليها العاملون في المتجر، ويبدأ أحد العاملين فيه بمخاطبة الزبونات عبر مكبر صوت لمعرفة صاحبة الحذاء.

Ürünler yarı fiyatına indi, vatandaşlar birbirini ezdi



Bursa'da ev eşyası satan bir mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Yüzlerce kişinin oluşturduğu kuyrukta kapılar açılınca vatandaşlar indirimli ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı.



Bazı vatandaşlar yaşanan izdiham… pic.twitter.com/3CBlpfAgjw — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) November 30, 2024

وأثار مقطع فيديو لتدافع الزبائن عند باب المتجر لدخوله أولًا، انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي للمتجر الذي لم يستطع تنظيم الدخول وللزبائن الذين دخلوا بذلك الشكل.

فقد كادت إحدى النساء أن تتعرض لإصابة خطرة عندما سقطت عند مدخل المتجر بسبب التدافع بينما تحاول الأخريات العبور من فوقها وهي ممددة على الأرض.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن العاملين في المتجر قولهم، إنهم لم يتوقعوا ذلك الإقبال على التنزيلات التي وصلت حد البيع بنصف السعر المعلن.

السندريلا التركية

وفي تلك الأجواء، آثرت السندريلا التركية فيما يبدو، إكمال مشترياتها قبل نفاد البضائع، دون أن تلقي بالًا لفردة حذائها التي فقدتها، وعادت إليها في نهاية الأمر.

ولم تتضح هوية صاحبة الحذاء وما إذا كانت شابة، سيما أن كثيرًا من النساء اللاتي حضرنَّ للشراء في متوسط العمر وأكبر.

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