الدوري الألماني، بوروسيا دورتموند يتقدم على بايرن ميونخ بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق بوروسيا دورتموند علي نظيره بايرن ميونخ بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما علي ملعب سيجنال إيدونا بارك، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 12 من الدوري الألماني.

وسجل هدف التقدم لفريق بوروسيا دورتموند اللاعب جيتينز في الدقيقة 27.



ترتيب بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

ويحتل بايرن ميونخ صدارة جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ولم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم، بينما يتواجد دورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.



تشكيل بوروسيا دورتموند

تشكيل بايرن ميونخ

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