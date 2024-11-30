الأمن يكشف ملابسات التعدى على فتاة إثر حادث تصادم بكورنيش الإسكندرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله يتضمن قيام قائد إحدى السيارات ومرافقه بالتعدى على فتاة بالسب والضرب عقب اصطدامها بهما بدراجتها النارية بطريق الكورنيش بالإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة.

التعدى على فتاة بكورنيش الإسكندرية

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية، يتضمن قيام قائد إحدى السيارات "الملاكى" ومرافقه بالتعدى على إحدى الفتيات بالسب والضرب عقب اصطدامها بدراجتها النارية بهما بطريق الكورنيش بالإسكندرية.



وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة أول الرمل من (إحدى الفتيات- مقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان) بأنه أثناء قيادتها دراجتها النارية بدائرة القسم، قام مستقل سيارة "ملاكى" بفتح باب السيارة فجأة مما أدى لاصطدامها بـه وسقوطها، ولدى معاتبتهـا لـه قـام وقائد السيارة بالتعدى عليها بالسب والضرب.

وأسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (أحد الأشخاص، ووالده - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نتيجة اصطدام المذكورة بالدراجة النارية قيادتها بالسيارة وتعديها عليهما بالسب والشتم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.