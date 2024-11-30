الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

المرصد السوري: الفصائل المسلحة تسيطر على مطار كويرس العسكري بحلب

حلب،فيتو
حلب،فيتو

 أعلنت الفصائل المسلحة في سوريا سيطرتها على مطار "كويرس" العسكري في ريف حلب، وبينت أن السيطرة تحققت بعد انسحاب القوات السورية من المطار.

 

إحكام السيطرة على أوتستراد حلب

 وقالت الفصائل المسلحة إنها سيطرت على مطار "كويرس" و"الفوج 111" والكلية الجوية، ومساكن الضباط وإحكام السيطرة على أوتستراد حلب- الرقة.

وبحسب"سكاي نيوز عربية"، السبت، نقلا عن المرصد السوري، ان  الفصائل المسلحة شنت هجوما على مطار كويرس العسكري في حلب.

وقبل وقت سابق من اليوم أطلقت تنظيمات مسلحة موالية لتركيا عملية عسكرية جديدة تحت مسمى "فجر الحرية" بدءا من ريف مدينة الباب شرقي حلب في سوريا.

وقال إن العملية العسكرية الجديدة قامت بها فصائل الجيش الوطني الموالي لتركيا والتابع لـ الائتلاف السوري المعارض، مضيفا أن هذه التنظيمات أعلنت السيطرة على 3 قرى.

وتابع: "غرفة العمليات منفصلة عن هيئة تحرير الشام".

لكن تشير مصادر إلى أن "هناك تنسيقا بين العمليتين، حيث تحاول هذه العملية أولا قطع طرق الإمداد للقوات الكردية من جهة منبج، وأيضا الوصول لقوات الهيئة من جهة جنوب حلب وفرض طوق حصار على حلب".

 

المرصد السوري: غارة روسية على حلب للمرة الأولى منذ عام 2016

 أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بوقوع غارة روسية على  للمرة الأولى منذ عام 2016، وسط أنباء عن انسحاب كامل للجيش السوري من معظم مناطق حلب.

واستهدفت الغارات حي الفرقان قرب حلب الجديدة من الجهة الغربية للمدينة، تزامنا مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات “ردع العدوان” إلى المنطقة.

وأسفرت الضربات الجوية وعمليات القصف البري والمقاومة المحدودة لعناصر الحكومة السورية عن مقتل 20 عنصرا من "هيئة تحرير الشام"، وفق المرصد.

وانسحبت القوات السورية الحكومية بشكل كامل من مدينة، وفق "العربية"، تزامنًا مع الغارات.

وأضاف المرصد أن  تتواجد في أحياء حلب بشكل شبه كامل، وهناك غياب تام للقوات السورية في عدد من أحياء المدينة.

وتوغلت "هيئة تحرير الشام" والفصائل في عملية “ردع العدوان” داخل أحياء مدينة حلب، وسيطرت على غالبية المدينة ومراكز حكومية وسجون.

فيما انسحب محافظ حلب وقيادات الشرطة والأفرع الأمنية من وسط المدينة، وفرت فرق قوات النظام المقاتلة والتعزيزات من المدينة إلى منطقة السفيرة.

وكان رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، صرح لوكالة "فرانس برس" أن "نصف مدينة حلب بات الآن تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل موالية لها".

وأضاف أن المقاتلين وصلوا إلى قلعة حلب في الوقت الذي "لم يحصل أي قتال، ولم تطلق طلقة واحدة، وسط انسحاب القوات الحكومية".

 

القوات العراقية تعزز تواجدها على حدود ‎سوريا

 أفادت وكالة الأنباء العراقية، اليوم السبت، بأن قوات حرس الحدود العراقية عززت تواجدها على الحدود مع ‎سوريا.

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، أكد قائد قوات حرس الحدود العراقي، الفريق محمد السعيدي، اليوم السبت، أن حدود العراق المشتركة مع سوريا مؤمنة بالكامل ولا مجال لاختراقها.

وأشار "السعيدي" إلى أنه تم إنجاز سلسلة تحصينات مهمة على الحدود العراقية السورية، معزَزةً بوحدات من قوات الحدود، وخط إسناد قوي من الجيش العراقي والحشد الشعبي، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

تحصينات كبيرة على الحدود العراقية السورية

 وقال: "إجراءاتنا الأمنية وتحصيناتنا الكبيرة التي تم إنشاؤها على الحدود العراقية السورية، وخلفها رجال شجعان من قوات الحدود، هي السد المنيع لكل من أراد سوءًا بهذا البلد، وهي موضع ثقة العراقيين من شمالهم إلى جنوبهم".

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