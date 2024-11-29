بـ 6.2 مليون دولار، مالك موزة الحائط يفي بوعده ويأكلها

في حدث غريب جذب الأنظار، أوفى رجل الأعمال الصيني جاستن صن، البالغ من العمر 34 عامًا، بوعده عندما أكل موزة اشتراها كعمل فني بمبلغ 6.2 مليون دولار.

مالك موزة الحائط يأكلها

الموزة التي أبدعها الفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان تحت عنوان "كوميدي" كانت معلقة بشريط لاصق على الحائط، وأثارت جدلًا واسعًا حول مفهوم الفن وحدوده.

خلال مؤتمر صحفي في أحد أفخم فنادق هونج كونج، ألقى صن خطابًا أشاد فيه بالعمل الفني ووصفه بأنه "أيقوني"، قبل أن يتناول الموزة وسط حضور كثيف من الصحفيين والمؤثرين.

وقال بعد تذوقها: "إنها أفضل بكثير من الموز العادي. إنها جيدة حقًا".

العمل الفني، الذي بيع في مزاد دار سوذبي بنيويورك، تنافس عليه سبعة مزايدين، وكان صن هو الفائز.

وبعد شعور بالذهول في اللحظات الأولى، قرر أن أكل الموزة سيكون جزءًا من تاريخها الفني. وقال: "تناول هذه الموزة في مؤتمر صحفي يمكن أن يصبح أيضًا امتدادًا للعمل الفني".

الموزة الصفراء اللافتة النقطة الوحيدة المميزة على جدار بسيط

العمل الفني ظهر لأول مرة في معرض "آرت بازل" 2019 بميامي بيتش وأثار جدلًا واسعًا حول مفهوم الفن المفاهيمي.

وفي قاعة الاحتفالات بفندق بينينسولا، بدت الموزة الصفراء اللافتة النقطة الوحيدة المميزة على جدار بسيط، مما أضاف طابعًا رمزيًا على الحدث.

الغريب أن الموزة التي بيعت بملايين الدولارات تم شراؤها بأقل من دولار واحد من كشك صغير في نيويورك يديره شاه علم، البالغ من العمر 74 عامًا.

وعندما علم بأن الموزة أصبحت جزءًا من عمل فني باهظ الثمن، قال باكيًا: "أنا رجل فقير، لم أر مثل هذا المال من قبل".

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