ناوي يأكلها، بيع أغلى "موزة" في التاريخ بسعر 6.2 مليون دولار (فيديو)

رغم أن سعر الموزة الواحدة لا يتجاوز 36 سنت أمريكي، إلا أن هذه الموزة، موضع الخبر، تم بيعها بسعر خيالي.

الأمر المثير للجدل هو أن الرجل الذي اشترى الموزة ينوي أن يأكلها، وبالتالي لن تكون أغلى موزة في التاريخ فحسب، بل أغلى "وجبة" موز.

الموزة عبارة عن لوحة فنية بعنوان "الكوميدي" للفنان موريزيو كاتيلان، وتم بيعها في مزاد علني بدار سوذبي للمزادات في نيويورك مقابل حوالي 5.2 مليون دولار.

The infamous “Comedian” banana art just sold for $6.2M at @Sothebys —4x its pre-sale estimate! What was once a 35¢ banana is now one of the priciest fruits ever. Thoughts? Money well-spent or madness? 🍌💸#GlaziaNow #BananaArt pic.twitter.com/8YarkCsDJf November 21, 2024

واللوحة الفنية عبارة عن موزة مثبتة على حائط بشريط لاصق! وظهرت لأول مرة في العام 2019، في إصدار من 3 أعمال فنية.

وذكرت وسائل الإعلام أن المشتري، هو جاستن صن، وهو رجل أعمال صيني في مجال العملات المشفرة، وسيحصل على موزة ولفافة من شريط لاصق وشهادة أصالة وتعليمات حول كيفية تثبيت العمل.

في الواقع، قال صن في بيان إن عمل كاتيلان "يمثل ظاهرة ثقافية تربط بين عوالم الفن والميمات ومجتمع العملات المشفرة".

غير أن رجل الأعمال الصيني جاستن صن أبلغ دار المزاد أنه يُخطط لأكل الموزة.

وأوضح رجل الأعمال، الذي شاهد المزاد من هونج كونج، أنه "في الأيام المقبلة، سأتناول الموز شخصيًا كجزء من هذه التجربة الفنية الفريدة، تكريمًا لمكانتها في كل من تاريخ الفن والثقافة الشعبية".

وظهرت أعمال كاتيلان الفنية لأول مرة في معرض آرت بازل ميامي بيتش، حيث باعت صالة بيروتين 3 نسخ من عمل "الكوميدي" مقابل 120 ألف دولار إلى 150 ألف دولار لكل منها.

لكن الحشود أثبتت أنها مزعجة وقام فنان الأداء ديفيد داتونا بانتزاع الفاكهة من الحائط وأكلها.

في دار سوثبي، عادت الموزة بتقدير يتراوح بين مليون دولار و1.5 مليون دولار، لكن السعر النهائي بلغ 5.2 مليون دولار، يضاف إليها رسوم دار المزاد، ليصل إجمالي سعرها إلى 6.2 مليون دولار.

فمن هو جاستن صن؟

ولد الشاب البالغ من العمر 34 عامًا في مدينة تشنغدو الصينية، عام 1990.

ثم تخرج من جامعة بنسلفانيا بدرجة الماجستير في الدراسات الشرق آسيوية.

وبرز اسمه لاحقا في عالم التكنولوجيا وابتكار منصات مرتبطة بتقنية البلوكشين والعملات الرقمية.

عالم العملات الرقمية

إلا أنه قبل ذلك، بدأ مسيرته بشكل متواضع جدًا، لكن ولعه بتكنولوجيا البلوكشين وانجذابه إلى عالم العملات الرقمية دفعه إلى تأسيس مشروع ترون عام 2017

وسرعان ما نمت ترون بشكل سريع لتصبح ا واحدة من أبرز العملات الرقمية نهاية 2018.

كما حقق شهرة واسعة عبر شرائه منصة BitTorrent، التي كانت وقتها أكبر منصة لمشاركة الملفات على الإنترنت.

غير أن ثروته تشكلت أساسا من استثماراته المبكرة في العملات الرقمية، لاسيما بعد نجاح ترون وارتفاع قيمتها.

أما السبب الذي دفعه إلى تبذير أكثرمن 6 ملايين مقابل موزة، فلا يزال بالنسبة لكثيرين أمرًا غامضًا!

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