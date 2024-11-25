أخبار مصر اليوم: القوات البحرية تنقذ أفراد بالبحر الأحمر.. الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم.. أسعار خدمات التحسين على برامج الحج.. الأرصاد تنشر خريطة الأمطار

نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدًا الثلاثاء، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة قيادة القوات البحرية بدفع عدد من القطع البحرية وطائرات مركز البحث والإنقاذ فور تلقي بلاغ استغاثة يفيد بتعرض المركب السياحى (سي ستوري) للغرق أثناء تنفيذ أعمال الغطس جنوب مدينة مرسى علم بنحو (35) كم للمشاركة فى أعمال البحث عن المفقودين والناجين، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ.

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، البدء في صرف الدعم المادي لـ 130 فريقًا من الفرق المستوفاة للشروط والتي استكملت إجراءات التعاقد في إطار المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين، ضمن برنامج iclub.

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية "بداية" تمثل تجسيدًا لرؤية مصرية متكاملة تضع الإنسان في قلب العملية التنموية، وتهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تحسين جودة الحياة لكافة الفئات المجتمعية.

يستمر ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، ومن المقرر انطلاق انتخابات أمناء اللجان ومُساعديهم على مستوى الكليات غدًا الثلاثاء، بانتخابات الاتحادات الطلابية.

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية تخريج الدفعة الثالثة من برنامج SEED، الذي تنظمه مؤسسة “حلم”، حيث تم تمكين أكثر من 500 شخص من ذوي الهمم من إتمام البرنامج بنجاح.

هنأت مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمى التحالف بمناسبة حصوله على جائزة أفضل تحالف طيران في العالم في جوائز السفر العالمية المرموقة وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في 24 نوفمبر 2024 في ماديرا البرتغالية بحضور نخبة من أبرز المهتمين بالسفر والسياحة العالمية.

استقبل المتحف المصري الكبير، فيرونيكا الكوسير جارسيا حرم رئيس جمهورية كولومبيا، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الرسمية الحالية لمصر.

تساؤلات عديدة حول الأوراق المطلوبة لحصول المطلقات على معاش الأب أو الأم، وكشفت الهيئة القومية للتأمينات عن الأوراق والمستندات المطلوبة.

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تصوير حلقة لبرنامج (Gen z)، الذي تنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث كان في استقباله الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أعمال الصيانة والترميم والتجديد لمسجد عبد الرحمن كتخدا الأثري (مسجد الغريب) بحي الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية.

قام سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارتي العمرانية والهرم، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير العملية التعليمية وتعزيز الانضباط المدرسي.

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى محافظة البحر الأحمر لمتابعة الوضع الحالي لحادث شحوط سفينة شحن بمدينة القصير، وعقدت فور وصولها اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمتابعة الحادث، بحضور فريق عمل المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، بالتنسيق الكامل مع قيادة القوات البحرية وإدارة القوات البحرية بسفاجا والهيئة العامة للبترول وشركة بتروسيف.

أسعار الدواجن والبيض، كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن وبيض المائدة.

تشهد مدينة البدرشين تحولات إيجابية ملحوظة في مختلف المجالات، وذلك بفضل جهود حثيثة من القيادة المحلية، في إطار سعيها الدؤوب لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

اشترطت وزارة السياحة والآثار، علي شركات السياحة العاملة بموسم الحج توفير شاتل باص لحجاج قرعة الحج السياحي من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1250 متر، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادي والبرى.

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم، الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض عضو مجلس الشيوخ، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من القضايا المحورية التي تمس مهنة التمريض في مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالقطاع الصحي ودعم مقدمي الخدمات الصحية.

أعلنت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق دعمها لمشجعي النادي الأهلي في مباراة الغد.

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان رسمي أنه لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث تصادم بين جرار قطار وأتوبيس يقل 30 طالبًا وطالبة من حفظة القرآن الكريم من بلبيس، مما أدى إلى مصرعهم جميعًا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه فى ظل المتابعة المستمرة لحالة الطقس تشير صور الأقمار الصناعية تلاشي فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بينما تظل هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أتاحت وزارة السياحة والآثار السماح لشركات السياحة العاملة بموسم الحج، إضافة التحسين للبرنامج إقتصادي «ج»، والبرنامج البري «ج» بفنادق خمس نجوم حتى ٢٥٠ مترًا من الحرم نظير تحصيل مبلغ 17000 جنيه من كل حاج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.