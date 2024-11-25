وزارة السياحة تحدد شروط اعتماد سكن حجاج قرعة الحج بالسعودية

اشترطت وزارة السياحة والآثار، علي شركات السياحة العاملة بموسم الحج توفير شاتل باص لحجاج قرعة الحج السياحي من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1250 متر، وأن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوي الإقتصادي والبرى.

شروط تسكين الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة

وأوضحت الوزارة، أن أقصى مسافة مسموح بها لتسكين حجاج قرعة الحج السياحي بمكة المكرمة تصل الي 4000 الف متر من الحرم المكي، بالإضافة الى المناطق التي سبق الموافقة عليها من قبل الوزارة بالمواسم السابقة.



وأشارت الوزارة إلي أن أقصى مسافة مسموح التسكين بها بالمدينة المنورة تصل إلي 1250 متر من الحرم النبوي الشريف، شريطة توفير شاتل باص من وإلى الحرم للسكن الواقع بعد 1000 متر.

شروط تسكين الحجاج بالمناطق الجديدة

وأوضحت الوزارة أنه سيتم السماح بتسكين الحجاج بالمناطق الجديدة التي بها خدمات ولم يتم معاينتها من قبل شريطة إعتمادها من قبل لجان المعاينة بالوزارة.



شروط السياحة والآثار لقبول حجوزات المواطنين بقرعة الحج السياحي



وتضمنت الضوابط المنظمة لـ الحج السياحي عدة شروط لقبول طلبات المواطنين الراغبين في المشاركة في قرعة الحج السياحي، وأبرزها:

ألا يقل عمره عن ٢٥ عامًا ميلادية "سيدات - رجال" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده ويعتمد في تحديد شرط السن تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ الموافق ٢٠ شعبان ١٤٤٦هـ

بالنسبة لعمر المرافق مقدم الطلب يبدأ من سن ١٢ عاما فأكثر، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويشترط تقديم مستند صلة القرابة.

صلاحيات جوازات سفر حجاج بيت الله الحرام ألا تقل صلاحية جواز السفر عن عام من تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٩ م.

أن يرفق بالجواز صورة من شهادة التحصين QR CODE الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا وشهادة الإنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م للذين تزيد أعمارهم عن ٦٥ عام مواليد ١٩٦٠/٢/١٨ وما قبلها، وأي تطعيمات أخري تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.

بطاقة رقم قومي سارية.

بطاقة رقم قومي سارية. السماح بسفر السيدات لأداء فريضة الحج اعتبارًا من ٢٥ عاما في تاريخ ٢٠٢٥/۲/۱۹ دون التقيد بشرط المحرم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.